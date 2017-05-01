Сергей Палкин: 16 команд в УПЛ не получится, не готовы мы сегодня
Генеральный директор «Шахтера» Сергей Палкин заявил, 12 команд в чемпионате — оптимальное количество для украинского турнира.
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Руководитель отметил, что новый формат турнира будет интересен болельщикам и позволит вернуть зрителей на арены.
— Каждый тренер, он не высказывается с точки зрения интриги чемпионата, он не высказывается с точки зрения посещаемости, — цитирует Sport.ua Палкин. — Он смотрит только на себя лично и на свои задачи. Одному важно сохранить свои позиции в
Все мы сконцентрированы на том, чтобы вернуть болельщиков на стадион. Это главный вопрос, вокруг которого все крутилось. Трансляторы говорят о том, что нужен формат, который поднимает посещаемость стадионов. Они говорят, что мы не можем показывать футбол, где вообще нет людей. Если человек включает телевизор и видит, что на трибунах никого нет, он просто переходит на другой канал или выключает телевизор. Поэтому, нам нужно принять тот формат, который
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