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1 мая 2017, 17:31 | Футбол: Зарубежный | Спорт-Экспресс

Сергей Палкин: 16 команд в УПЛ не получится, не готовы мы сегодня

Генеральный директор «Шахтера» Сергей Палкин заявил, 12 команд в чемпионате — оптимальное количество для украинского турнира.

Генеральный директор Шахтера Сергей <span class=error>Палкин</span> заявил 12 команд в чемпионате — оптимальное количество для украинского турнира. Увеличить
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Руководитель отметил, что новый формат турнира будет интересен болельщикам и позволит вернуть зрителей на арены.

— Каждый тренер, он не высказывается с точки зрения интриги чемпионата, он не высказывается с точки зрения посещаемости, — цитирует Sport.ua Палкин. — Он смотрит только на себя лично и на свои задачи. Одному важно сохранить свои позиции в премьер-лиге, другому важно попасть в еврокубки. Все естественно хотят, чтобы было 16 команд в чемпионате, но 16 не получается — не готовы мы сегодня. Дай Бог, чтоб 12 осталось в нормальном виде, и мы продолжали играть.

Все мы сконцентрированы на том, чтобы вернуть болельщиков на стадион. Это главный вопрос, вокруг которого все крутилось. Трансляторы говорят о том, что нужен формат, который поднимает посещаемость стадионов. Они говорят, что мы не можем показывать футбол, где вообще нет людей. Если человек включает телевизор и видит, что на трибунах никого нет, он просто переходит на другой канал или выключает телевизор. Поэтому, нам нужно принять тот формат, который как-то искусственно подымет интригу чемпионата.

Шахтер Д
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