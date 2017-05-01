Сергей Палкин: 16 команд в УПЛ не получится, не готовы мы сегодня

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Руководитель отметил, что новый формат турнира будет интересен болельщикам и позволит вернуть зрителей на арены.

— Каждый тренер, он не высказывается с точки зрения интриги чемпионата, он не высказывается с точки зрения посещаемости, — цитирует Sport.ua Палкин. — Он смотрит только на себя лично и на свои задачи. Одному важно сохранить свои позиции в премьер-лиге, другому важно попасть в еврокубки. Все естественно хотят, чтобы было 16 команд в чемпионате, но 16 не получается — не готовы мы сегодня. Дай Бог, чтоб 12 осталось в нормальном виде, и мы продолжали играть.