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1 мая 2017, 17:26 | Футбол: Зарубежный | БЕЛТА

Сергей Боровский покидает пост главного тренера минского «Динамо»

1 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сергей Боровский покидает пост главного тренера футболистов минского «Динамо», сообщает корреспондент БЕЛТА.

Наставник динамовцев уходит в отставку после вчерашнего поражения от <span class=error>Городеи</span> (0:1) в матче 5-го тура чемпионата <span class=error>Беларуси</span>. В нынешнем первенстве подопечные Сергея Боровского одержали 3 победы и дважды уходили с поля побежденными. Увеличить
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Наставник динамовцев уходит в отставку после вчерашнего поражения от «Городеи» (0:1) в матче 5-го тура чемпионата Беларуси. В нынешнем первенстве подопечные Сергея Боровского одержали 3 победы и дважды уходили с поля побежденными. Минское «Динамо» занимает 5-е место, набрав 9 очков при разнице мячей 5−2. В розыгрыше Кубка Беларуси минчане не сумели пройти в полуфинал, уступив по сумме двух встреч брестскому «Динамо».

Сергей Боровский возглавил минское «Динамо» летом 2016 года, сменив сербского тренера Вука Рашовича. В прошлом чемпионате Беларуси минские динамовцы стали обладателями бронзовых наград.

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