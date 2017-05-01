Сергей Боровский покидает пост главного тренера минского «Динамо»

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Наставник динамовцев уходит в отставку после вчерашнего поражения от «Городеи» (0:1) в матче 5-го тура чемпионата Беларуси. В нынешнем первенстве подопечные Сергея Боровского одержали 3 победы и дважды уходили с поля побежденными. Минское «Динамо» занимает 5-е место, набрав 9 очков при разнице мячей 5−2. В розыгрыше Кубка Беларуси минчане не сумели пройти в полуфинал, уступив по сумме двух встреч брестскому «Динамо».

Сергей Боровский возглавил минское «Динамо» летом 2016 года, сменив сербского тренера Вука Рашовича. В прошлом чемпионате Беларуси минские динамовцы стали обладателями бронзовых наград.