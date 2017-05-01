Футболисты борисовского БАТЭ вышли в лидеры чемпионата Беларуси

В домашней встрече 5-го тура на поле «Борисов-Арены» действующие чемпионы страны выиграли у одного из своих конкурентов — солигорского «Шахтера» с минимальным счетом 1:0. Единственный гол в этой встрече забил капитан борисовской дружины Виталий Родионов, отличившийся на 52-й минуте игры. В активе БАТЭ стало 11 очков, «Шахтер» отстает на 1 балл. Также 10 очков у могилевского «Днепра», сыгравшего вничью в гостях с жодинским «Торпедо-БелАЗом» (1:1), и «Слуцка», победившего на выезде футболистов «Гомеля» (1:0). У минского «Динамо», неожиданно уступившего в гостях «Городее» (0:1), — 9 очков.

Снова не набрали очков аутсайдеры турнира: новополоцкий «Нафтан» у себя дома проиграл минским «Крумкачам» (0:3), футболисты «Ислочи» уступили в гостях «Минску» (0:1).

В Гродно местный «Неман» разгромно проиграл «Витебску» (1:4), брестское «Динамо» на своем поле победило мозырскую «Славию» (3:1).

В следующем туре встречаются:

5 мая.

«Ислочь» — «Динамо» (Брест), «Витебск» — «Городея»;.

6 мая.

«Слуцк» — «Минск», «Динамо» (Минск) — «Гомель», «Славия» — БАТЭ;.

7 мая.

«Крумкачы» — «Шахтер», «Нафтан» — «Торпедо-БелАЗ», «Днепр» — «Неман».