Ребров: В чемпионате Украины не должно быть меньше 14−16 команд

«Сложно комментировать. Когда я пришёл на заседание, все были настроены на 12 команд. Я согласился, что сейчас мы абсолютно ничего поменять не можем. Пытался донести, что в моём понимании в Украине не должно быть меньше 16, пусть 14 команд, но 12 — это очень мало. Игры в Ахтырке и Николаеве это показывают, когда к ним приезжают топ-клубы, там всегда ажиотаж. Главный критерий — это поле. В других моментах инфраструктуры можно пойти на уступки. В Николаеве, к примеру, построили достаточно комфортные раздевалки отдельно от основного комплекса. Можно дать год клубам первой лиги, помочь им привести в порядок инфраструктуру и попытаться в следующем чемпионате выйти хотя бы на 14 команд. Я попросил сделать всё возможное, чтобы мы вернулись к формату чемпионата с 14−16 участниками», — цитирует Реброва пресс-служба «Динамо».