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1 мая 2017, 13:50 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Ребров: В чемпионате Украины не должно быть меньше 14−16 команд

Главный тренер киевского «Динамо» Сергей Ребров прокомментировал формат нового чемпионата Украины с 12 командами-участниками и двумя этапами.

Главный тренер киевского Динамо Сергей <span class=error>Ребров</span> прокомментировал формат нового чемпионата Украины с 12 <nobr>командами-участниками</nobr> и двумя этапами. Увеличить
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«Сложно комментировать. Когда я пришёл на заседание, все были настроены на 12 команд. Я согласился, что сейчас мы абсолютно ничего поменять не можем. Пытался донести, что в моём понимании в Украине не должно быть меньше 16, пусть 14 команд, но 12 — это очень мало. Игры в Ахтырке и Николаеве это показывают, когда к ним приезжают топ-клубы, там всегда ажиотаж. Главный критерий — это поле. В других моментах инфраструктуры можно пойти на уступки. В Николаеве, к примеру, построили достаточно комфортные раздевалки отдельно от основного комплекса. Можно дать год клубам первой лиги, помочь им привести в порядок инфраструктуру и попытаться в следующем чемпионате выйти хотя бы на 14 команд. Я попросил сделать всё возможное, чтобы мы вернулись к формату чемпионата с 14−16 участниками», — цитирует Реброва пресс-служба «Динамо».

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