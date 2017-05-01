Ребров: В чемпионате Украины не должно быть меньше 14−16 команд
Главный тренер киевского «Динамо» Сергей Ребров прокомментировал формат нового чемпионата Украины с 12
командами-участниками и двумя этапами.
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«Сложно комментировать. Когда я пришёл на заседание, все были настроены на 12 команд. Я согласился, что сейчас мы абсолютно ничего поменять не можем. Пытался донести, что в моём понимании в Украине не должно быть меньше 16, пусть 14 команд, но 12 — это очень мало. Игры в Ахтырке и Николаеве это показывают, когда к ним приезжают
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