«Шахтер» продлил контракт с Дарио Срной на один сезон

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Новое соглашение с 34-летним хорватом рассчитано до конца сезона-2017/18.

Срна выступает за «Шахтер» с 2003 года. За это время он девять раз выиграл чемпионат Украины, а в сезоне-2008/09 стал обладателем Кубка УЕФА. Футболист является рекордсменом команды по количеству матчей, проведя за «Шахтер» 524 встречи.