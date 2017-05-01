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1 мая 2017, 10:09 | Футбол: Зарубежный | ТАСС

«Шахтер» продлил контракт с Дарио Срной на один сезон

МОСКВА, 1 мая. /ТАСС/. Донецкий футбольный клуб «Шахтер» продлил контракт с защитником и капитаном команды Дарио Срной. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Новое соглашение с 34-летним хорватом рассчитано до конца сезона-2017/18. Увеличить
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Новое соглашение с 34-летним хорватом рассчитано до конца сезона-2017/18.

Срна выступает за «Шахтер» с 2003 года. За это время он девять раз выиграл чемпионат Украины, а в сезоне-2008/09 стал обладателем Кубка УЕФА. Футболист является рекордсменом команды по количеству матчей, проведя за «Шахтер» 524 встречи.

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