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https://sport.mail.ru/news/football-foreign/29606145/
1 мая 2017, 10:06 | Футбол: Зарубежный | ТАСС

Девушка Марадоны забила первый гол в своей карьере футболистки рукой

МОСКВА, 1 мая. /ТАСС/. Девушка легендарного футболиста сборной Аргентины Диего Марадоны Росио Олива, выступающая во второй лиге чемпионата страны среди женщин за команду «Экскурсионистас», забила первый гол в своей карьере рукой. Об этом сообщает портал Goal.

Марадона в четвертьфинале ЧМ 1986 года против команды Англии отметился двумя забитыми мячами один из которых забил рукой. Увеличить
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«Экскурсионистас» одержал крупную победу над «Камионеросом» со счетом 3:0. Олива стала автором первого гола. После встречи главный тренер проигравших Федерико Мальдонадо заявил, что все видели, как футболистка сыграла рукой.

Марадона в четвертьфинальном матче чемпионата мира 1986 года против команды Англии отметился двумя забитыми мячами, один из которых забил рукой — один из самых известных и скандальных моментов в истории чемпионатов мира. Этот эпизод известен как «Рука бога». В том году сборная Аргентины стала чемпионом мира.
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