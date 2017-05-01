Девушка Марадоны забила первый гол в своей карьере футболистки рукой

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«Экскурсионистас» одержал крупную победу над «Камионеросом» со счетом 3:0. Олива стала автором первого гола. После встречи главный тренер проигравших Федерико Мальдонадо заявил, что все видели, как футболистка сыграла рукой.

Марадона в четвертьфинальном матче чемпионата мира 1986 года против команды Англии отметился двумя забитыми мячами, один из которых забил рукой — один из самых известных и скандальных моментов в истории чемпионатов мира. Этот эпизод известен как «Рука бога». В том году сборная Аргентины стала чемпионом мира.