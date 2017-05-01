«Рома» рискует вновь не сыграть в ЛЧ. Что значит победа «Наполи» над «Интером»
«Наполи» в 34-м туре серии А выиграл в Милане у «Интера» — 1:0. «Советский спорт» рассказывает о матче и объясняет значение победы неаполитанцев с турнирной точки зрения.
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Вечеринка Инсинье
Если «Интер» и может
А ведь «Интер» готовился к «Наполи». Об этом говорят действия полузащитника Жоау Мариу. При обороне португалец отвечал за опорного хавбека гостей Дивара. Обычно через него команда Маурицио Сарри выходит в атаку. Сложность в том, что
Чтобы роль Мариу играла на «Интер», хозяевам требовалось прессинговать — на чужой половине или в середине поля. Тогда можно было заставить защитников «Наполи» ошибаться, что снизило бы количество атак этой команды. Но прессинг был лишь эпизодическим.
Сложная задача Пиоли
Матч стал уже шестым подряд, который «Интер» не смог выиграть. Четыре из этих поединков миланская команда проиграла (еще «Сампдории» — 1:2, «Кротоне» — 1:2 и «Фиорентине» — 4:5)! Кажется, дни Пиоли в Милане сочтены. В его оправдание можно лишь сказать, что к сезону команду готовил Франк Де Бур. Итальянец сменил голландца в начале ноября.
Несмотря на поражение, «Интер» еще может попасть в зону Лиги Европы. Так как в финале Кубка Италии сыграют «Лацио» и «Ювентус» — команды из первой пятерки — пропуск в Лигу Европы даст шестое место. На нем сейчас располагается «Милан», у него 59 очков. «Интер» идет следом, имея 56 баллов. Но учитывая форму «нерадзурри», отыграть такое отставание за четыре тура им будет сложно.
Страшный сон для Спаллетти
Победив, «Наполи» существенно повысил свои шансы на второе место. У занимающей его сейчас «Ромы» 75 очков, а у идущей на третьей строчке команды Маурицио Сарри 74. У неаполитанцев сразу два преимущества.
Второе место от третьего в Италии существенно различается — оно дает путевку в групповой этап Лиги чемпионов. Обладатель третьего места будет играть стыковые матчи. Они для итальянцев похожи на кошмарный сон. За последние семь лет лишь одна команда попадала через них в группу — «Милан» в 2013 году! Дважды в квалификационных встречах уступал «Удинезе», по одному разу «Сампдория», «Наполи», «Лацио» и «Рома». Коллектив Лучано Спаллетти в августе прошлого года по сумме двух матчей уступила «Порту» со счетом 1:4! Страшно представить, что мистер сейчас чувствует.
|Стефано Пиоли
|Маурицио Сарри
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|2
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|14
|Удары (всего)
|16
|3
|Удары в створ
|4
|8
|Угловые
|4
|9
|Фолы
|9
|2
|Офсайды
|2
|Главный судья
|Джанлука Рокки (Италия)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
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- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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