«Рома» рискует вновь не сыграть в ЛЧ. Что значит победа «Наполи» над «Интером»

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Вечеринка Инсинье

Если «Интер» и может чем-то похвастаться после матча, то счетом на табло — «Наполи» играл лучше и должен был забивать гораздо больше одного мяча. Гости куражились. За матч подопечные Маурицио Сарри совершили 40 удачных обводок! 12 из них выполнил левый нападающий Инсинье. Он всегда был парнем техничным, но на этот раз сильно себя превзошел. По данным whoscored.com, обычно он совершает по 1,6 обводки! Что с ним сделать, «нерадзурри» так и не придумали.

А ведь «Интер» готовился к «Наполи». Об этом говорят действия полузащитника Жоау Мариу. При обороне португалец отвечал за опорного хавбека гостей Дивара. Обычно через него команда Маурицио Сарри выходит в атаку. Сложность в том, что черно-синие оборонялись преимущественно на своей половине поля. Участие Диавара в атаке «Наполи» особо и не требовалось. Поэтому придумка подобного задания для Мариу была тратой времени наставника «Интера» Стефано Пиоли. Это все равно что подарить наушники человеку, которому присоединять их не к чему.

Чтобы роль Мариу играла на «Интер», хозяевам требовалось прессинговать — на чужой половине или в середине поля. Тогда можно было заставить защитников «Наполи» ошибаться, что снизило бы количество атак этой команды. Но прессинг был лишь эпизодическим.

Сложная задача Пиоли

Матч стал уже шестым подряд, который «Интер» не смог выиграть. Четыре из этих поединков миланская команда проиграла (еще «Сампдории» — 1:2, «Кротоне» — 1:2 и «Фиорентине» — 4:5)! Кажется, дни Пиоли в Милане сочтены. В его оправдание можно лишь сказать, что к сезону команду готовил Франк Де Бур. Итальянец сменил голландца в начале ноября.

Несмотря на поражение, «Интер» еще может попасть в зону Лиги Европы. Так как в финале Кубка Италии сыграют «Лацио» и «Ювентус» — команды из первой пятерки — пропуск в Лигу Европы даст шестое место. На нем сейчас располагается «Милан», у него 59 очков. «Интер» идет следом, имея 56 баллов. Но учитывая форму «нерадзурри», отыграть такое отставание за четыре тура им будет сложно.

Страшный сон для Спаллетти

Победив, «Наполи» существенно повысил свои шансы на второе место. У занимающей его сейчас «Ромы» 75 очков, а у идущей на третьей строчке команды Маурицио Сарри 74. У неаполитанцев сразу два преимущества. Во-первых, календарь. «Роме» в ближайших турах предстоит сыграть с «Миланом» и «Ювентусом». У «Наполи» таких соперников нет. Во-вторых, форма. «Наполи» весной играет очень результативно — в восьми матчах серии А 18 забитых мячей!

Второе место от третьего в Италии существенно различается — оно дает путевку в групповой этап Лиги чемпионов. Обладатель третьего места будет играть стыковые матчи. Они для итальянцев похожи на кошмарный сон. За последние семь лет лишь одна команда попадала через них в группу — «Милан» в 2013 году! Дважды в квалификационных встречах уступал «Удинезе», по одному разу «Сампдория», «Наполи», «Лацио» и «Рома». Коллектив Лучано Спаллетти в августе прошлого года по сумме двух матчей уступила «Порту» со счетом 1:4! Страшно представить, что мистер сейчас чувствует.