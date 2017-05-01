ПСЖ уступил «Ницце» и впервые в 2017 году проиграл в чемпионате Франции

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В составе хозяев мячи забили Марио Балотелли (26-я минута), Рикарду (48) и Анастасиос Донис (90). У гостей отличился Маркиньос (64).

ПСЖ доигрывал матч вдевятером, на 90-й минуте с поля был удален Тьяго Мотта, а уже в компенсированное время поле покинул Анхель Ди Мария, оба футболиста получили прямые красные карточки.

«Ницца» продлила беспроигрышную серию в чемпионате до 12 матчей, с 77 очками клуб занимает третье место. ПСЖ проиграл в чемпионате страны впервые с 17 декабря 2016 года, тогда ПСЖ на выезде уступил «Генгаму» (1:2). С тех пор парижане 17 матчей в чемпионате страны не проигрывали.

ПСЖ на три очка отстает от лидирующего «Монако» (83 очка), который имеет один матч в запасе.

В следующем туре ПСЖ 6 мая примет «Бастию», на следующий день «Ницца» на выезде встретится с «Марселем».