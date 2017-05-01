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1 мая 2017, 0:28 | Футбол: Зарубежный | ТАСС

ПСЖ уступил «Ницце» и впервые в 2017 году проиграл в чемпионате Франции

МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. «Ницца» обыграла ПСЖ со счетом 3:1 в домашнем матче 35-го тура чемпионата Франции по футболу.

Ницца продлила беспроигрышную серию в чемпионате до 12 матчей. Увеличить
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В составе хозяев мячи забили Марио Балотелли (26-я минута), Рикарду (48) и Анастасиос Донис (90). У гостей отличился Маркиньос (64).

ПСЖ доигрывал матч вдевятером, на 90-й минуте с поля был удален Тьяго Мотта, а уже в компенсированное время поле покинул Анхель Ди Мария, оба футболиста получили прямые красные карточки.

«Ницца» продлила беспроигрышную серию в чемпионате до 12 матчей, с 77 очками клуб занимает третье место. ПСЖ проиграл в чемпионате страны впервые с 17 декабря 2016 года, тогда ПСЖ на выезде уступил «Генгаму» (1:2). С тех пор парижане 17 матчей в чемпионате страны не проигрывали.

ПСЖ на три очка отстает от лидирующего «Монако» (83 очка), который имеет один матч в запасе.

В следующем туре ПСЖ 6 мая примет «Бастию», на следующий день «Ницца» на выезде встретится с «Марселем».

30.04.2017 22:00 основной раунд: 35-й тур Allianz Riviera
Ницца 3:1 ПСЖ
Первый тайм: 1:0
Главные тренеры
Люсьен Фавр Эмери Унаи
Голы
26′ Марио Балотелли 9
48′ Рикарду Перейра 21
90+2′ Анастасиос Донис 22
5 Маркиньюс 64′
Составы
Йоан Кардиналь 30
Поль Байс 4
Рикарду Перейра 21
21′ Далберт 29
Бонфим Коста Сантос Данте 31
Арно Суке 2
Юнес Беланда 5
41′ Жан-Микаэль Сери 6
75′ Валентен Эйсерик 13
Анастасиос Донис 22
84′ Венсан Козьелло 26
Мунир Оббади 24
78′ Марио Балотелли 9
Микаэль Ле Биан 10
1 Кевин Трапп
2 Тиагу Силва
5 Маркиньюс
6 Марко Верратти
8 Тиагу Мотта 90′
14 Блэз Матюиди
9 Эдинсон Кавани 59′
11 Анхель Ди Мария 90+3′
17 Шеррер Кабелину Максвелл 45′
12 Тома Менье 52′
19 Серж Орье 65′
25 Адриен Рабьо
23 Юлиан Дракслер 78′ 59′
7 Родригес Моура Лукас
Статистика
2 Желтые карточки 3
0 Красные карточки 2
6 Удары (всего) 16
3 Удары в створ 5
2 Угловые 8
11 Фолы 15
3 Офсайды 4
Судьи
Главный судья Рюдди Бюке (Франция)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
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