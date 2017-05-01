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1 мая 2017, 0:24 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

«Интер» проиграл «Наполи», продлив свою серию без побед до шести матчей

В матче 34-го тура чемпионата Италии «Интер» принимал на своём поле «Наполи».

В матче 34-го тура чемпионата Италии <span class=error>Интер</span> принимал на своём поле <span class=error>Наполи</span>. Увеличить
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Встреча проходила на стадионе «Сан-Сиро» и завершилась победой гостей со счётом 1:0.

Единственный гол в этой встрече на 43-й минуте записал на свой счёт Хосе Кальехон. Таким образом, «Наполи» продлил свою серию без поражений в Серии А до восьми матчей, а «Интер» не смог победить в чемпионате Италии уже в шестой встрече подряд.

«Наполи» (74 очка) располагается на третьем месте в турнирной таблице чемпионата Италии, «Интер» (56) находится на седьмой строчке.

30.04.2017 21:45 основной раунд: 34-й тур Giuseppe Meazza
Интер 0:1 Наполи
Первый тайм: 0:1
Главные тренеры
Стефано Пиоли Маурицио Сарри
Голы
7 Хосе Кальехон 43′
Составы
Самир Ханданович 1
Данило Д`Амброзио 33
Юто Нагатомо 55
Роберто Гальярдини 5
Гари Медель 17
56′ Марсело Брозович 77
Антонио Кандрева 87
Мауро Икарди 9
52′ 77′ Джейсон Мурильо 24
Марко Андреолли 2
60′ Жоау Мариу 6
Иван Перишич 44
73′ Эдер 23
Эвер Банега 19
25 Хосе Мануэль Пепе Рейна
2 Эльсеид Хюсай
26 Калиду Кулибали 65′
31 Фаузи Гулям
33 Рауль Альбиоль
42 Амаду Диавара
7 Хосе Кальехон
24 Лоренцо Инсинье
17 Марек Хамшик 73′
5 Маркес Лоурейру Аллан
20 Петр Зелиньски 63′
30 Марко Рог 73′
14 Дрис Мертенс 81′
99 Аркадиуш Милик
Статистика
2 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
14 Удары (всего) 16
3 Удары в створ 4
8 Угловые 4
9 Фолы 9
2 Офсайды 2
Судьи
Главный судья Джанлука Рокки (Италия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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