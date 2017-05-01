«Интер» проиграл «Наполи», продлив свою серию без побед до шести матчей
В матче 34-го тура чемпионата Италии «Интер» принимал на своём поле «Наполи».
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Встреча проходила на стадионе «Сан-Сиро» и завершилась победой гостей со счётом 1:0.
Единственный гол в этой встрече на 43-й минуте записал на свой счёт Хосе Кальехон. Таким образом, «Наполи» продлил свою серию без поражений в Серии А до восьми матчей, а «Интер» не смог победить в чемпионате Италии уже в шестой встрече подряд.
«Наполи» (74 очка) располагается на третьем месте в турнирной таблице чемпионата Италии, «Интер» (56) находится на седьмой строчке.
Главные тренеры
|Стефано Пиоли
|Маурицио Сарри
Голы
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Составы
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Статистика
|2
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|14
|Удары (всего)
|16
|3
|Удары в створ
|4
|8
|Угловые
|4
|9
|Фолы
|9
|2
|Офсайды
|2
Судьи
|Главный судья
|Джанлука Рокки (Италия)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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