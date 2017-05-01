«Интер» проиграл «Наполи», продлив свою серию без побед до шести матчей

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Встреча проходила на стадионе «Сан-Сиро» и завершилась победой гостей со счётом 1:0.

Единственный гол в этой встрече на 43-й минуте записал на свой счёт Хосе Кальехон. Таким образом, «Наполи» продлил свою серию без поражений в Серии А до восьми матчей, а «Интер» не смог победить в чемпионате Италии уже в шестой встрече подряд.

«Наполи» (74 очка) располагается на третьем месте в турнирной таблице чемпионата Италии, «Интер» (56) находится на седьмой строчке.