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1 мая 2017, 0:22 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

«Атлетик» разгромил «Сельту» на выезде и вернулся в зону Лиги Европы

«Атлетик» из Бильбао победил «Сельту» в матче 35-го тура испанской Примеры.

<span class=error>Атлетик</span> из Бильбао победил <span class=error>Сельту</span> в матче 35-го тура испанской Примеры. Увеличить
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Встреча проходила в Виго на стадионе «Балаидос» и завершилась со счетом 3:0 в пользу гостей. «Атлетик» выиграл четвертый матч в турнире подряд.

На 35-й минуте Рауль Гарсия вывел гостей вперед. В дебюте второго тайма Рауль Гарсия оформил дубль. На 83-й минуте Микель Рико забил третий мяч в ворота «Сельты».

«Атлетик» из Бильбао (62 очка) обошел «Реал Сосьедад» и поднялся на шестое место в таблице, вернувшись в зону еврокубков. «Сельта» (44 балла) идет 11-й и имеет матч в запасе.

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Новости Зарубежного футбола

«Атлетик» в Бильбао выиграл у «Бетиса»

В матче 34-го тура испанской Примеры встречались «Атлетик» и «Бетис». Игра, прошедшая на стадионе «Сан-Мамес» в Бильбао, завершилась победой «Атлетика» со счётом 2:1.
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