«Атлетик» разгромил «Сельту» на выезде и вернулся в зону Лиги Европы

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Встреча проходила в Виго на стадионе «Балаидос» и завершилась со счетом 3:0 в пользу гостей. «Атлетик» выиграл четвертый матч в турнире подряд.

На 35-й минуте Рауль Гарсия вывел гостей вперед. В дебюте второго тайма Рауль Гарсия оформил дубль. На 83-й минуте Микель Рико забил третий мяч в ворота «Сельты».

«Атлетик» из Бильбао (62 очка) обошел «Реал Сосьедад» и поднялся на шестое место в таблице, вернувшись в зону еврокубков. «Сельта» (44 балла) идет 11-й и имеет матч в запасе.