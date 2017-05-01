«Атлетик» разгромил «Сельту» на выезде и вернулся в зону Лиги Европы
«Атлетик» из Бильбао победил «Сельту» в матче 35-го тура испанской Примеры.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Встреча проходила в Виго на стадионе «Балаидос» и завершилась со счетом 3:0 в пользу гостей. «Атлетик» выиграл четвертый матч в турнире подряд.
На 35-й минуте Рауль Гарсия вывел гостей вперед. В дебюте второго тайма Рауль Гарсия оформил дубль. На 83-й минуте Микель Рико забил третий мяч в ворота «Сельты».
«Атлетик» из Бильбао (62 очка) обошел «Реал Сосьедад» и поднялся на шестое место в таблице, вернувшись в зону еврокубков. «Сельта» (44 балла) идет 11-й и имеет матч в запасе.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter