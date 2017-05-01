Футболист Мунтари покинул поле во время матча чемпионата Италии из-за расистских выкриков

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На 89-й минуте встречи футболист пожаловался судье на расистские выкрики с трибун, попросив приостановить матч. Арбитр в ответ показал желтую карточку 32-летнему игроку, который после этого в знак протеста покинул поле.

Тренер «Пескары» Зденек Земан считает, что Мунтари не должен был самовольно покидать поле.

«Он был прав, но при этом не должен был покидать поле», — сказал Земан.

Матч «Кальяри» — «Пескара» завершился со счетом 1:0.