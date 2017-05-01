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https://sport.mail.ru/news/football-foreign/29604585/
1 мая 2017, 0:20 | Футбол: Зарубежный | ТАСС

Футболист Мунтари покинул поле во время матча чемпионата Италии из-за расистских выкриков

МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. Ганский полузащитник «Пескары» Салли Мунтари покинул поле во время воскресного гостевого матча 34-го тура чемпионата Италии по футболу с «Кальяри» (0:1) из-за расистских выкриков болельщиков. Об этом сообщает Би-би-си.

Инцидент произошел в матче Кальяри — Пескара Увеличить
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На 89-й минуте встречи футболист пожаловался судье на расистские выкрики с трибун, попросив приостановить матч. Арбитр в ответ показал желтую карточку 32-летнему игроку, который после этого в знак протеста покинул поле.

Тренер «Пескары» Зденек Земан считает, что Мунтари не должен был самовольно покидать поле.

«Он был прав, но при этом не должен был покидать поле», — сказал Земан.

Матч «Кальяри» — «Пескара» завершился со счетом 1:0.

30.04.2017 16:00 основной раунд: 34-й тур Sant'Elia
Кальяри 1:0 Пескара
Первый тайм: 1:0
Главные тренеры
Массимо Растелли Зденек Земан
Голы
23′ Жоау Педру 10
Составы
де Андраде Биттенкурт Пинейру Рафаэл 1
64′ Бруну Алвеш 2
Фабио Пизакане 19
Никола Мурру 29
Бартош Саламон 35
Жоау Педру 10
Панайотис Тахцидис 77
Марко Боррьелло 22
77′ Николо Барелла 18
Симоне Падоин 20
58′ Артур Ионицэ 21
Паоло Фараго 16
65′ Диегу Фариас 17
Марко Сау 25
1 Винченцо Фьорилло
11 Франческо Дзампано
44 Микеле Форнасьер 22′
83 Чезаре Бово
8 Ледиан Мемушай
13 Салли Мунтари 90′
17 Джанлука Капрари
20 Альберто Черри
10 Ахмад Бенали 72′
9 Григорис Кастанос 83′
33 Мамаду Кулибали 72′
16 Гастон Бругман
93 Хрвое Миличевич 90′ 44′
2 Алессандро Крешенци
Статистика
1 Желтые карточки 4
0 Красные карточки 0
15 Удары (всего) 14
4 Удары в створ 8
3 Угловые 5
16 Фолы 17
3 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Даниэле Минелли (Италия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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