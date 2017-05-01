Футболист Мунтари покинул поле во время матча чемпионата Италии из-за расистских выкриков
МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. Ганский полузащитник «Пескары» Салли Мунтари покинул поле во время воскресного гостевого матча 34-го тура чемпионата Италии по футболу с «Кальяри» (0:1)
из-за расистских выкриков болельщиков. Об этом сообщает Би-би-си.
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На 89-й минуте встречи футболист пожаловался судье на расистские выкрики с трибун, попросив приостановить матч. Арбитр в ответ показал желтую карточку 32-летнему игроку, который после этого в знак протеста покинул поле.
Тренер «Пескары» Зденек Земан считает, что Мунтари не должен был самовольно покидать поле.
«Он был прав, но при этом не должен был покидать поле», — сказал Земан.
Матч «Кальяри» — «Пескара» завершился со счетом 1:0.
Главные тренеры
|Массимо Растелли
|Зденек Земан
Голы
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Составы
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Статистика
|1
|Желтые карточки
|4
|0
|Красные карточки
|0
|15
|Удары (всего)
|14
|4
|Удары в створ
|8
|3
|Угловые
|5
|16
|Фолы
|17
|3
|Офсайды
|1
Судьи
|Главный судья
|Даниэле Минелли (Италия)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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