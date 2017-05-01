Хет-трик Баса Доста принес «Спортингу» победу над «Брагой» в чемпионате Португалии
Футболисты лиссабонского «Спортинга» одержали выездную победу над «Брагой» в матче 31-го тура чемпионата Португалии.
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Встреча, прошедшая в воскресенье в Браге, завершилась со счетом 3:2 в пользу гостей. У победителей
«Спортинг» набрал 67 очков и идет на третьем месте в таблице чемпионата Португалии, отставая за три тура до конца сезона на пять баллов от «Порту» и на восемь — от лидирующей «Бенфики». «Брага» с 51 очком занимает пятую строчку.
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