Хет-трик Баса Доста принес «Спортингу» победу над «Брагой» в чемпионате Португалии

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Встреча, прошедшая в воскресенье в Браге, завершилась со счетом 3:2 в пользу гостей. У победителей хет-трик оформил голландский нападающий Бас Дост (50-я, 75-я и 84-я минуты), забивший первый мяч с пенальти, также мог отличиться Адриен Силва, но он не реализовал пенальти на 31-й минуте. У хозяев мячи забили Рикарду Орта (13) и Руй Фонте (79).

«Спортинг» набрал 67 очков и идет на третьем месте в таблице чемпионата Португалии, отставая за три тура до конца сезона на пять баллов от «Порту» и на восемь — от лидирующей «Бенфики». «Брага» с 51 очком занимает пятую строчку.