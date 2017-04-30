Футболисты киевского «Динамо» разгромили «Черноморец» в матче чемпионата Украины

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Встреча второго этапа, прошедшая в воскресенье в Киеве, завершилась со счетом 4:1 в пользу номинальных гостей. У победителей дубль оформил Андрей Ярмоленко (2-я и 80-я минуты), забивший второй мяч с пенальти, также отличились Артем Беседин (40) и Домагой Вида (43). У «Черноморца» мяч забил Никита Татарков (84).

Киевское «Динамо» набрало 58 очков и не позволило донецкому «Шахтеру» по итогам тура стать чемпионом страны. «Горняков» и динамовцев разделяет 14 очков за пять туров до конца чемпионата.