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https://sport.mail.ru/news/football-foreign/29604239/
30 апреля 2017, 22:31 | Футбол: Зарубежный | Советский спорт

Неужели «Ювентус» вел переговоры со Спаллетти? Как «Рома» уступила «Лацио»

В римском дерби была очередная возможность убедиться: большие матчи Лучано Спаллетти играть не умеет. Его «Рома» проиграла «Лацио» со счетом 1:3, а единственный гол забила с пенальти, которого не было.

В римском дерби была очередная возможность убедиться: большие матчи <span class=error>Лучано</span> <span class=error>Спаллетти</span> играть не умеет. Увеличить
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ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ДЕЙСТВИЯ ВИДНЫ, ПЛАН — НЕТ

В плане игровых действий «Роме» похвастаться совершенно нечем. Опасные возможности «волки» если и создавали, то благодаря озарению, хитрости и классу своих игроков, а не плану на встречу.

Свой единственный гол в матче «Рома» забила благодаря сразу и озарению, и хитрости, и классу. Правый защитник «Ромы» Рюдигер (не большой любитель атаковать) сместился в центр поля и сделал передачу в штрафную площадь. Ее Рюдигеру не помешал выполнить только что вышедший у «Лацио» на замену Андерсон. Больше Рюдигер не сделал ни одной короткой передачи в штрафную площадь! Хитрецом там выступил Строотман: увидев замах ноги защитника, он рухнул на газон. Получилось у голландца блистательно: он так своевременно все сделал, без повторов было невозможно понять, получил ли он удар по ногам. Третий, а может четвертый повтор показал — нарушения не было.

Пенальти волшебным образом пробил Де Росси. При разбеге полузащитник смотрел на вратаря Стракошу, а тот на бьющего. Перед ударом голкипер решил купить итальянца, сделав движение в правую от себя сторону. Де Росси увидел маневр и ударил в противоположную сторону, но, что важно, под штангу и низом! Расслабься он, пробей по центру ворот — и Стракоша добрался бы до мяча. А так он не успел.

После пенальти счет стал 1:1, команды ушли на перерыв. «Рома» могла все исправить, начать игру с чистого листа. Но как до пенальти, так и после увереннее смотрелся «Лацио».

ИНДЗАГИ ПЕРЕИГРАЛ СПАЛЛЕТТИ

Симоне Индзаги знал, как нейтрализовать «Рому». Ключевыми фигурами на поле были Милинкович-Савич и Лулич. В атаке первый играл центрального хавбека в схеме 5−3−2, второй — оттянутого нападающего. Но при обороне все кардинально менялось. Милинкович-Савич приглядывал за опорным полузащитником «Ромы» Де Росси (приклеен при этом к нему серб не был, но в прессинг шел с оглядкой на Де Росси), тогда как Лулич опускался в глубину поля. Там он помогал Биглии и Пароло сдерживать Строотмана и Наингголана. «Рома» вязла в центре поля.

Если бы в конце первого тайма травму не получил латераль «Лацио» Лукаку, то «Рома» не забила бы и одного гола. Выход на поле Андресона повлек ряд изменений. Ключевое — до перерыва при обороне место в центре поля ушедшего на фланг Лулича занял он. Бразильцу оборонительных навыков на хватило. Поэтому он и не смог помешать Рюдигеру сделать пас в штрафную.

Индзаги эпизод с голом в ворота «Лацио» запомнил и в перерыве сделал выводы. В первой половине второго тайма гости сделали ставку на атаку. Милинкович-Савич как играл выше остальных полузащитников, так и продолжил, а вот Андерсон действовал при обороне на передней линии — вместе с Кейта. Если бы Индзаги оставил его в средней линии, то оборону бы не усилил, а атаку ослабил. Часто у «Лацио» за линией мяча было всего семь полевых футболистов. Зато «Лацио» отвечал смертельными контратаками!

Спаллетти не придумал ничего, что поставило бы соперника в тупик. В том числе не усилил игру и выход на поле 40-летнего Франческо Тотти. За игру «Рома» нанесла всего 12 ударов, лишь пять из которых — из штрафной.

С командами, которые сейчас входят в пятерку сильнейших в серии А (она вряд ли изменится) «Рома» сыграла в этом сезоне семь матчей (впереди еще игра с «Ювентусом»). Команда Спаллетти в этих играх набрала всего семь очков! Во встречах с сильными соперниками «джалоросси» проиграли чемпионство.

Неужели «Ювентус» зимой проводил переговоры с Лучано Спаллетти? Не верится.

30.04.2017 13:30 основной раунд: 34-й тур Olimpico
Рома 1:3 Лацио
Первый тайм: 1:1
Главные тренеры
Лучано Спаллетти Симоне Индзаги
Голы
45′ Даниэле Де Росси 16
14 Бальде Кейта (С. Милинкович-Савич) 12′
8 Душан Баста 50′
14 Бальде Кейта (С. Лулич) 85′
Составы
Войчех Щенсны 1
90+3′ Антонио Рюдигер 2
Эмерсон 33
Константинос Манолас 44
Раджа Наингголан 4
Кевин Стротман 6
Эдин Джеко 9
Мохамед Салах 11
64′ Федерико Фасио 20
Диего Перотти 8
73′ Даниэле Де Росси 16
Франческо Тотти 10
45′ Стефан Эль-Шаарави 92
Бруну Перес 13
1 Томас Стракоша
8 Душан Баста
13 Фортуна дос Сантос Уоллас
15 Бартоломеу Жакинту Баштуш
16 Марко Пароло 90+2′
19 Сенад Лулич
20 Лукас Билья 45′
21 Сергей Милинкович-Савич
3 Стефан де Фрай 74′
2 Уэсли Худт 81′
6 Джордан Лукаку 43′
10 Перейра Гомес Фелипе Андерсон
14 Бальде Кейта 87′ 87′
9 Филип Джорджевич
Статистика
0 Желтые карточки 4
1 Красные карточки 0
12 Удары (всего) 14
6 Удары в створ 7
8 Угловые 5
10 Фолы 10
0 Офсайды 6
Судьи
Главный судья Даниэле Орсато (Италия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
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Нереализованный пенальти
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