Неужели «Ювентус» вел переговоры со Спаллетти? Как «Рома» уступила «Лацио»
В римском дерби была очередная возможность убедиться: большие матчи Лучано Спаллетти играть не умеет. Его «Рома» проиграла «Лацио» со счетом 1:3, а единственный гол забила с пенальти, которого не было.
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ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ДЕЙСТВИЯ ВИДНЫ, ПЛАН — НЕТ
В плане игровых действий «Роме» похвастаться совершенно нечем. Опасные возможности «волки» если и создавали, то благодаря озарению, хитрости и классу своих игроков, а не плану на встречу.
Свой единственный гол в матче «Рома» забила благодаря сразу и озарению, и хитрости, и классу. Правый защитник «Ромы» Рюдигер (не большой любитель атаковать) сместился в центр поля и сделал передачу в штрафную площадь. Ее Рюдигеру не помешал выполнить только что вышедший у «Лацио» на замену Андерсон. Больше Рюдигер не сделал ни одной короткой передачи в штрафную площадь! Хитрецом там выступил Строотман: увидев замах ноги защитника, он рухнул на газон. Получилось у голландца блистательно: он так своевременно все сделал, без повторов было невозможно понять, получил ли он удар по ногам. Третий, а может четвертый повтор показал — нарушения не было.
Пенальти волшебным образом пробил Де Росси. При разбеге полузащитник смотрел на вратаря Стракошу, а тот на бьющего. Перед ударом голкипер решил купить итальянца, сделав движение в правую от себя сторону. Де Росси увидел маневр и ударил в противоположную сторону, но, что важно, под штангу и низом! Расслабься он, пробей по центру ворот — и Стракоша добрался бы до мяча. А так он не успел.
После пенальти счет стал 1:1, команды ушли на перерыв. «Рома» могла все исправить, начать игру с чистого листа. Но как до пенальти, так и после увереннее смотрелся «Лацио».
ИНДЗАГИ ПЕРЕИГРАЛ СПАЛЛЕТТИ
Симоне Индзаги знал, как нейтрализовать «Рому». Ключевыми фигурами на поле были
Если бы в конце первого тайма травму не получил латераль «Лацио» Лукаку, то «Рома» не забила бы и одного гола. Выход на поле Андресона повлек ряд изменений. Ключевое — до перерыва при обороне место в центре поля ушедшего на фланг Лулича занял он. Бразильцу оборонительных навыков на хватило. Поэтому он и не смог помешать Рюдигеру сделать пас в штрафную.
Индзаги эпизод с голом в ворота «Лацио» запомнил и в перерыве сделал выводы. В первой половине второго тайма гости сделали ставку на атаку.
Спаллетти не придумал ничего, что поставило бы соперника в тупик. В том числе не усилил игру и выход на поле 40-летнего Франческо Тотти. За игру «Рома» нанесла всего 12 ударов, лишь пять из которых — из штрафной.
С командами, которые сейчас входят в пятерку сильнейших в серии А (она вряд ли изменится) «Рома» сыграла в этом сезоне семь матчей (впереди еще игра с «Ювентусом»). Команда Спаллетти в этих играх набрала всего семь очков! Во встречах с сильными соперниками «джалоросси» проиграли чемпионство.
Неужели «Ювентус» зимой проводил переговоры с Лучано Спаллетти? Не верится.
|Лучано Спаллетти
|Симоне Индзаги
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|0
|Желтые карточки
|4
|1
|Красные карточки
|0
|12
|Удары (всего)
|14
|6
|Удары в створ
|7
|8
|Угловые
|5
|10
|Фолы
|10
|0
|Офсайды
|6
|Главный судья
|Даниэле Орсато (Италия)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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