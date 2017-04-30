Неужели «Ювентус» вел переговоры со Спаллетти? Как «Рома» уступила «Лацио»

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ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ДЕЙСТВИЯ ВИДНЫ, ПЛАН — НЕТ

В плане игровых действий «Роме» похвастаться совершенно нечем. Опасные возможности «волки» если и создавали, то благодаря озарению, хитрости и классу своих игроков, а не плану на встречу.

Свой единственный гол в матче «Рома» забила благодаря сразу и озарению, и хитрости, и классу. Правый защитник «Ромы» Рюдигер (не большой любитель атаковать) сместился в центр поля и сделал передачу в штрафную площадь. Ее Рюдигеру не помешал выполнить только что вышедший у «Лацио» на замену Андерсон. Больше Рюдигер не сделал ни одной короткой передачи в штрафную площадь! Хитрецом там выступил Строотман: увидев замах ноги защитника, он рухнул на газон. Получилось у голландца блистательно: он так своевременно все сделал, без повторов было невозможно понять, получил ли он удар по ногам. Третий, а может четвертый повтор показал — нарушения не было.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">Roma v Lazio stonewall penalty ? <a href="https://t.co/D6FotCC01F">pic.twitter.com/D6FotCC01F</a></p>— Glasgow's Green (@garrykeane1) <a href="https://twitter.com/garrykeane1/status/858642593890131968">30 апреля 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Пенальти волшебным образом пробил Де Росси. При разбеге полузащитник смотрел на вратаря Стракошу, а тот на бьющего. Перед ударом голкипер решил купить итальянца, сделав движение в правую от себя сторону. Де Росси увидел маневр и ударил в противоположную сторону, но, что важно, под штангу и низом! Расслабься он, пробей по центру ворот — и Стракоша добрался бы до мяча. А так он не успел.

После пенальти счет стал 1:1, команды ушли на перерыв. «Рома» могла все исправить, начать игру с чистого листа. Но как до пенальти, так и после увереннее смотрелся «Лацио».

ИНДЗАГИ ПЕРЕИГРАЛ СПАЛЛЕТТИ

Симоне Индзаги знал, как нейтрализовать «Рому». Ключевыми фигурами на поле были Милинкович-Савич и Лулич. В атаке первый играл центрального хавбека в схеме 5−3−2, второй — оттянутого нападающего. Но при обороне все кардинально менялось. Милинкович-Савич приглядывал за опорным полузащитником «Ромы» Де Росси (приклеен при этом к нему серб не был, но в прессинг шел с оглядкой на Де Росси), тогда как Лулич опускался в глубину поля. Там он помогал Биглии и Пароло сдерживать Строотмана и Наингголана. «Рома» вязла в центре поля.

Если бы в конце первого тайма травму не получил латераль «Лацио» Лукаку, то «Рома» не забила бы и одного гола. Выход на поле Андресона повлек ряд изменений. Ключевое — до перерыва при обороне место в центре поля ушедшего на фланг Лулича занял он. Бразильцу оборонительных навыков на хватило. Поэтому он и не смог помешать Рюдигеру сделать пас в штрафную.

Индзаги эпизод с голом в ворота «Лацио» запомнил и в перерыве сделал выводы. В первой половине второго тайма гости сделали ставку на атаку. Милинкович-Савич как играл выше остальных полузащитников, так и продолжил, а вот Андерсон действовал при обороне на передней линии — вместе с Кейта. Если бы Индзаги оставил его в средней линии, то оборону бы не усилил, а атаку ослабил. Часто у «Лацио» за линией мяча было всего семь полевых футболистов. Зато «Лацио» отвечал смертельными контратаками!

Спаллетти не придумал ничего, что поставило бы соперника в тупик. В том числе не усилил игру и выход на поле 40-летнего Франческо Тотти. За игру «Рома» нанесла всего 12 ударов, лишь пять из которых — из штрафной.

С командами, которые сейчас входят в пятерку сильнейших в серии А (она вряд ли изменится) «Рома» сыграла в этом сезоне семь матчей (впереди еще игра с «Ювентусом»). Команда Спаллетти в этих играх набрала всего семь очков! Во встречах с сильными соперниками «джалоросси» проиграли чемпионство.

Неужели «Ювентус» зимой проводил переговоры с Лучано Спаллетти? Не верится.