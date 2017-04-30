Арсен Венгер: Нужно признать, что «Тоттенхэм» заслужил победу
Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер после поражения от «Тоттенхэма» (0:2) в матче 35-го тура чемпионата Англии заявил, что у «канониров» не было цели обязательно финишировать выше соперника.
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Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Также специалист отметил, что «шпоры» заслужили победу в этой встрече.
— Да, мы проиграли в очень быстром матче, — цитирует BBC Венгера. — «Шпоры» заслужили эту победу, это надо признать. Мы будем анализировать нашу игру. Нужно понимать, что у нас не было цели финишировать выше «Тоттенхэма», цель — это победа в чемпионате.
Они заслуживают титула. У нас есть финал Кубка, плюс нужно бороться за попадание в первую четверку. Мы должны отдавать силы в каждом матче. Сегодня мы не забили, до этого не смогли отличиться в матчах с «Кристал Пэлас» и «Вест Бромвичем». «Арсенал» должен создавать больше моментов, чем сегодня.
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