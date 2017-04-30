Венгер прошиб очередное дно. «Арсенал» проиграл «Тоттенхэму»

ДЕНЬ СВЯТОГО ТОТТЕРИНГЕМА ОТМЕНЯЕТСЯ

У болельщиков «Арсенала» есть забава. Каждую весну они всей пушкарской компанией отмечают вымышленный праздник — «День святого Тоттерингема». Дата плавающая — все зависит от того, когда именно ненавистный «канонирам» «Тоттенхэм» потеряет математические шансы на то, чтобы обойти «Арсенал» в таблице чемпионата Англии. Иногда гуляния начинаются сразу после заключительного тура, как, например, было в прошлом сезоне, когда «шпоры» в последний день сезона уступили второе место соседям. Это продолжалось на протяжении всей эры Венгера. Хотя бы раз за это время «Тоттенхэм» финишировал выше любой команды премьер-лиги, не считая «Арсенала».

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">The St Totteringham's Day list of shame since 95' for Spurs fans everywhere..March 9th '08 was the earliest recently <a href="https://t.co/Lzq7rRs9iO">pic.twitter.com/Lzq7rRs9iO</a></p>— Stephen Budd (@stephenbudd) <a href="https://twitter.com/stephenbudd/status/732270982656868352">16 мая 2016 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Но в 2017 году праздновать фанатам «канониров» будет нечего — победа в дерби означает, что «шпоры» уже вне зоны досягаемости для соседей. Впрочем, для Маурисио Покеттино финиш «Тоттенхэма» выше «Арсенала» не значит ничего. Накануне игры главный тренер «шпор» едва не вышел из себя, когда его спросили об этом. «Обогнать “Арсенал” — это не цель для меня, — признался аргентинец. — Я хочу, чтобы “Тоттенхэм” обошел все 19 команд премьер-лиги и занял первое место». Сравните это с нашумевшей фразой Арсена Венгера о том, что четвертое место — это трофей.

Французский тренер в выходные снова был в центре внимания. В субботу фанаты «Арсенала» устроили очередную акцию под лозунгом «Венгер — вон», хотя на этот раз обошлись без самолетов. Зато Арсен почувствовал себя в роли Бэтмена: фанаты с помощью проектора высветили на Мраморной арке в Гайд-парке, на «Эмирейтс» и на бывшем фасаде стадиона «Хайбери» известную фразу-заклинание.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">Meanwhile, in the red side of north London… ? (? <a href="https://twitter.com/NoNewContract">@NoNewContract</a>) <a href="https://t.co/BpYXChppjm">pic.twitter.com/BpYXChppjm</a></p>— B/R Football (@brfootball) <a href="https://twitter.com/brfootball/status/858081585970561024">28 апреля 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

ПОСЛЕДНЕЕ ДЕРБИ «УАЙТ ХАРТ ЛЕЙН»

Бэтмен на призывы простого люда всегда отвечал. Но жизнь — это не комикс, так что Венгер продолжает оставаться на своем посту. А, может быть, он просто решил послушать не тех фанатов? Перед игрой у «Уайт Харт Лейн» продавали издевательские шарфы в цветах «Тоттенхэма» с огромной надписью «Арсен Венгер, мы хотим, чтобы ты остался». Песенку на эти же слова хозяева затянули во втором тайме при счете 2:0.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">Someone's taken the Wenger baiting to a new level. You can now buy a scarf that says: "Arsene Wenger, we want you to stay." <a href="https://t.co/uePSi9Qq7z">pic.twitter.com/uePSi9Qq7z</a></p>— James Olley (@JamesOlley) <a href="https://twitter.com/JamesOlley/status/858684990992809984">30 апреля 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Однако, если судить по первой половине, игроки «шпор» поддерживали Венгера. Команда Маурисио Покеттино невнятно начала матч, но после двух позиционных ошибок вражеской защиты не просто могла, а должна была забивать. Но сначала Алли из неудобного положения с метра не попал в створ в пустой угол….

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="und" dir="ltr">)))))- <a href="https://t.co/qvWLLZkgwB">pic.twitter.com/qvWLLZkgwB</a></p>— ㅤㅤㅤㅤ (@TvTHQ_) <a href="https://twitter.com/TvTHQ_/status/858714046778007553">30 апреля 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

…а следом Эриксен из убойной позиции промазал мимо распахнутых ворот.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="und" dir="ltr">;( <a href="https://t.co/zDKxNe6Ryu">pic.twitter.com/zDKxNe6Ryu</a></p>— ㅤㅤㅤㅤ (@TvTHQ_) <a href="https://twitter.com/TvTHQ_/status/858712800339820544">30 апреля 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Для «Тоттенхэма» эта встреча была важна не только потому, что он все еще находится в чемпионской гонке. И не только потому, что это дерби. Дело в том, что через месяц «шпоры» покинут «Уайт Харт Лейн» и весь следующий сезон проведут на «Уэмбли» в ожидании воздвижения нового стадиона, который строится по соседству со старым. По такому поводу «Тоттенхэм» выпустил и красочную программку со всеми героями сезона на обложке.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">The programme for the last ever North London Derby at White Hart Line.<br><br>⚪️? <a href="https://t.co/NjL2TqNXkU">pic.twitter.com/NjL2TqNXkU</a></p>— Squawka News (@SquawkaNews) <a href="https://twitter.com/SquawkaNews/status/858673909582974976">30 апреля 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

НОКАУТ

Но вся хваленая атака «шпор» до перерыва так и не забила, хотя и «Арсенал» выглядел не лучше. Только вдумайтесь: Езил за первый тайм коснулся мяча всего 16 раз — меньше любого одноклубника! Кто забыл (а это немудрено, учитывая разочаровывающую игру немца в больших матчах), Езил — плеймейкер «Арсенала», который обязан быть постоянно в гуще событий.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">Mesut MIA?<br><br>Ozil managed just 16 touches in the first half - the fewest of any Arsenal player <a href="https://twitter.com/hashtag/TOTARS?src=hash">#TOTARS</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/bbcfootball?src=hash">#bbcfootball</a> <a href="https://t.co/vkOrQyuz4c">pic.twitter.com/vkOrQyuz4c</a></p>— Match of the Day (@BBCMOTD) <a href="https://twitter.com/BBCMOTD/status/858721375502172161">30 апреля 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Не так давно «канониры» сменили схему — с 4−2−3−1 на 3−4−2−1. Это новшество хоть как-то оживило лондонцев, но, как видно, ненадолго — и иллюзия улучшения игры за счет тактических перестановок растворилась в дерби. Крылов был прав, когда писал: «А вы, друзья, как ни садитесь, все в музыканты не годитесь». Дело не в тактике, а в тренере и самих футболистах. Нападение ничего не смогло сделать с вымуштрованной обороной «Тоттенхэма», а оборона, в конце концов, получила свое. Сначала шестеро игроков «Арсенала» устроили гонку за Алли, Кейном и Эриксеном, после чего счет был открыт….

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="und" dir="ltr">.......5 <a href="https://t.co/WMLoJxTtSV">pic.twitter.com/WMLoJxTtSV</a></p>— ㅤㅤㅤㅤ (@TvTHQ_) <a href="https://twitter.com/TvTHQ_/status/858724772980674560">30 апреля 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

…а затем Габриэл Паулиста неаккуратно сыграл против того же Кейна в своей штрафной, после чего лучший бомбардир «шпор» реализовал пенальти. Два мяча разделили всего 146 секунд….

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">Penalty, Tottenham have won a spot kick after Gabriel brought down Kane. The English man converts to make it Tottenham 2-0 Arsenal. <a href="https://t.co/85gxrFLvF2">pic.twitter.com/85gxrFLvF2</a></p>— Godwin Aruwayo (@GodwinAruwayo) <a href="https://twitter.com/GodwinAruwayo/status/858726803501875204">30 апреля 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

От этой «двоечки» «Арсенал» так и не оправился, хотя, как и Владимир Кличко в другом лондонском бою накануне, долгое время отказывался валиться. Но «Тоттенхэм» в роли Энтони Джошуа довел дело до нокаута не только в этом матче, но и в чемпионате. 2:0 — «Арсенал» впервые при Венгере финиширует ниже «шпор».