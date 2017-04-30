Венгер прошиб очередное дно. «Арсенал» проиграл «Тоттенхэму»
Впервые при Арсене Венгере «Арсенал» финиширует в чемпионате ниже злейших врагов из «Тоттенхэма». Это стало известно после победы «шпор» в последнем дерби на «Уайт Харт Лейн».
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
ДЕНЬ СВЯТОГО ТОТТЕРИНГЕМА ОТМЕНЯЕТСЯ
У болельщиков «Арсенала» есть забава. Каждую весну они всей пушкарской компанией отмечают вымышленный праздник — «День святого Тоттерингема». Дата плавающая — все зависит от того, когда именно ненавистный «канонирам» «Тоттенхэм» потеряет математические шансы на то, чтобы обойти «Арсенал» в таблице чемпионата Англии. Иногда гуляния начинаются сразу после заключительного тура, как, например, было в прошлом сезоне, когда «шпоры» в последний день сезона уступили второе место соседям. Это продолжалось на протяжении всей эры Венгера. Хотя бы раз за это время «Тоттенхэм» финишировал выше любой команды
Но в 2017 году праздновать фанатам «канониров» будет нечего — победа в дерби означает, что «шпоры» уже вне зоны досягаемости для соседей. Впрочем, для Маурисио Покеттино финиш «Тоттенхэма» выше «Арсенала» не значит ничего. Накануне игры главный тренер «шпор» едва не вышел из себя, когда его спросили об этом. «Обогнать “Арсенал” — это не цель для меня, — признался аргентинец. — Я хочу, чтобы “Тоттенхэм” обошел все 19 команд
Французский тренер в выходные снова был в центре внимания. В субботу фанаты «Арсенала» устроили очередную акцию под лозунгом «Венгер — вон», хотя на этот раз обошлись без самолетов. Зато Арсен почувствовал себя в роли Бэтмена: фанаты с помощью проектора высветили на Мраморной арке в
ПОСЛЕДНЕЕ ДЕРБИ «УАЙТ ХАРТ ЛЕЙН»
Бэтмен на призывы простого люда всегда отвечал. Но жизнь — это не комикс, так что Венгер продолжает оставаться на своем посту. А, может быть, он просто решил послушать не тех фанатов? Перед игрой у «Уайт Харт Лейн» продавали издевательские шарфы в цветах «Тоттенхэма» с огромной надписью «Арсен Венгер, мы хотим, чтобы ты остался». Песенку на эти же слова хозяева затянули во втором тайме при счете 2:0.
Однако, если судить по первой половине, игроки «шпор» поддерживали Венгера. Команда Маурисио Покеттино невнятно начала матч, но после двух позиционных ошибок вражеской защиты не просто могла, а должна была забивать. Но сначала Алли из неудобного положения с метра не попал в створ в пустой угол….
…а следом Эриксен из убойной позиции промазал мимо распахнутых ворот.
Для «Тоттенхэма» эта встреча была важна не только потому, что он все еще находится в чемпионской гонке. И не только потому, что это дерби. Дело в том, что через месяц «шпоры» покинут «Уайт Харт Лейн» и весь следующий сезон проведут на «Уэмбли» в ожидании воздвижения нового стадиона, который строится по соседству со старым. По такому поводу «Тоттенхэм» выпустил и красочную программку со всеми героями сезона на обложке.
НОКАУТ
Но вся хваленая атака «шпор» до перерыва так и не забила, хотя и «Арсенал» выглядел не лучше. Только вдумайтесь: Езил за первый тайм коснулся мяча всего 16 раз — меньше любого одноклубника! Кто забыл (а это немудрено, учитывая разочаровывающую игру немца в больших матчах), Езил — плеймейкер «Арсенала», который обязан быть постоянно в гуще событий.
Не так давно «канониры» сменили схему — с 4−2−3−1 на 3−4−2−1. Это новшество хоть
…а затем Габриэл Паулиста неаккуратно сыграл против того же Кейна в своей штрафной, после чего лучший бомбардир «шпор» реализовал пенальти. Два мяча разделили всего 146 секунд….
От этой «двоечки» «Арсенал» так и не оправился, хотя, как и Владимир Кличко в другом лондонском бою накануне, долгое время отказывался валиться. Но «Тоттенхэм» в роли Энтони Джошуа довел дело до нокаута не только в этом матче, но и в чемпионате. 2:0 — «Арсенал» впервые при Венгере финиширует ниже «шпор».
|30.04.2017 18:30
|основной раунд: 35-й тур
|White Hart Lane
|Тоттенхэм Хотспур
|2:0
|Арсенал
|Первый тайм: 0:0
|Маурисио Покеттино
|Арсен Венгер
|
|
|
|
|1
|Желтые карточки
|3
|0
|Красные карточки
|0
|20
|Удары (всего)
|12
|11
|Удары в створ
|4
|14
|Угловые
|5
|7
|Фолы
|15
|2
|Офсайды
|5
|Главный судья
|Майкл Оливер (Англия)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter