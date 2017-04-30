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30 апреля 2017, 21:11 | Футбол: Зарубежный | Спорт-Экспресс

Хет-трик Это’О помог «Антальяспору» разгромить «Аданаспор»

В матче 29-го тура чемпионата Турции «Антальяспор» на выезде обыграл «Аданаспор» — 5:2.

В матче 29-го тура чемпионата Турции Антальяспор на выезде обыграл Аданаспор — 5:2. Увеличить
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Хет-трик оформил экс-форвард «Барселоны», «Интера» и «Анжи» Самюэль Это'О. Его команда поднялась на шестую строчку в таблице. «Аданаспор» занимает последнее место.

Чемпионат Турции

29-й тур

«Аданаспор» — «Антальяспор» — 2:5 (0:3).

Голы: Када, 22 (0:1). Это'О, 28 (0:2). Это'О, 33 (0:3). Это'О, 56 (0:4). Эль Кабир, 75 (0:5). Айтак, 85 — в свои ворота (1:5). Дерели, 90+1 (2:5).
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