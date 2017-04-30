Хет-трик Это’О помог «Антальяспору» разгромить «Аданаспор»
В матче 29-го тура чемпионата Турции «Антальяспор» на выезде обыграл «Аданаспор» — 5:2.
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Чемпионат Турции
29-й тур
«Аданаспор» — «Антальяспор» — 2:5 (0:3).
Голы: Када, 22 (0:1). Это'О, 28 (0:2). Это'О, 33 (0:3). Это'О, 56 (0:4). Эль Кабир, 75 (0:5). Айтак, 85 — в свои ворота (1:5). Дерели, 90+1 (2:5).
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