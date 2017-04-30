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30 апреля 2017, 20:49 | Футбол: Зарубежный | ТАСС

«Тоттенхэм» обыграл «Арсенал» в матче чемпионата Англии

МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. «Тоттенхэм» одержал победу над «Арсеналом» со счетом 2:0 в домашнем матче 35-го тура чемпионата Англии по футболу.

Мячи забили Деле <span class=error>Алли</span> (55-я минута) и Гарри <span class=error>Кейн</span> (58 с пенальти) Увеличить
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Мячи забили Деле Алли (55-я минута) и Гарри Кейн (58, с пенальти).

«Тоттенхэм» набрал 77 очков и сократил отрыв от лидирующего «Челси» до четырех баллов. «Арсенал» с 60 очками занимает шестое место.

В следующем туре «Тоттенхэм» 5 мая на выезде сыграет с «Вест Хэмом», «Арсенал» 7 мая примет «Манчестер Юнайтед».

30.04.2017 18:30 основной раунд: 35-й тур White Hart Lane
Тоттенхэм Хотспур 2:0 Арсенал
Первый тайм: 0:0
Главные тренеры
Маурисио Покеттино Арсен Венгер
Голы
55′ Деле Алли 20
58′ Харри Кейн 10
Составы
Юго Ллорис 1
Ян Фертонген 5
Тоби Алдервейрелд 4
Эрик Дайер 15
Кристиан Эриксен 23
72′ Харри Кейн 10
Виктор Ваньяма 12
Бен Дэйвис 33
88′ Киран Триппьер 16
Кайл Уокер 2
79′ Сон Хын Мин 7
Мусса Дембеле 19
90′ Деле Алли 20
Мусса Сиссоко 17
33 Петр Чех
6 Лоран Косьельни
18 Начо Монреаль 76′
15 Алекс Окслейд-Чемберлен
3 Киран Гиббс
8 Аарон Рэмси
7 Алексис Санчес
11 Месут Езил
5 Габриэл Паулиста 75′ 70′
24 Эктор Бельерин
29 Гранит Джака 65′
23 Дэнни Уэлбек
12 Оливье Жиру 81′ 73′
14 Тео Уолкотт
Статистика
1 Желтые карточки 3
0 Красные карточки 0
20 Удары (всего) 12
11 Удары в створ 4
14 Угловые 5
7 Фолы 15
2 Офсайды 5
Судьи
Главный судья Майкл Оливер (Англия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
Тоттенхэм Хотспур
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