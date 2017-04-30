«Тоттенхэм» обыграл «Арсенал» в матче чемпионата Англии
МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. «Тоттенхэм» одержал победу над «Арсеналом» со счетом 2:0 в домашнем матче 35-го тура чемпионата Англии по футболу.
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Мячи забили Деле Алли (55-я минута) и Гарри Кейн (58, с пенальти).
«Тоттенхэм» набрал 77 очков и сократил отрыв от лидирующего «Челси» до четырех баллов. «Арсенал» с 60 очками занимает шестое место.
В следующем туре «Тоттенхэм» 5 мая на выезде сыграет с «Вест Хэмом», «Арсенал» 7 мая примет «Манчестер Юнайтед».
|30.04.2017 18:30
|основной раунд: 35-й тур
|White Hart Lane
|Тоттенхэм Хотспур
|2:0
|Арсенал
|Первый тайм: 0:0
Главные тренеры
|Маурисио Покеттино
|Арсен Венгер
Голы
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Составы
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Статистика
|1
|Желтые карточки
|3
|0
|Красные карточки
|0
|20
|Удары (всего)
|12
|11
|Удары в створ
|4
|14
|Угловые
|5
|7
|Фолы
|15
|2
|Офсайды
|5
Судьи
|Главный судья
|Майкл Оливер (Англия)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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