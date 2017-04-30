Футболисты «Алавеса» разгромили «Бетис» в матче чемпионата Испании
«Алавес» разгромил «Бетис» в матче 35-го тура чемпионата Испании по футболу.
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Встреча, прошедшая в воскресенье в Севилье, завершилась со счетом 4:1 в пользу «Алавеса», в составе которого забили Ненад Крстичич (48-я минута), Рубен Собрино (54), Кристиан Сантос (58) и Александар Катаи (90+4). У «Бетиса» отличился Рубен Пардо (12).
«Алавес» (48 очков) идет на 10-м месте в турнирной таблице чемпионата Испании, «Бетис» (37) — 15-й.
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