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30 апреля 2017, 20:29 | Футбол: Зарубежный | Р-Спорт

Футболисты «Алавеса» разгромили «Бетис» в матче чемпионата Испании

«Алавес» разгромил «Бетис» в матче 35-го тура чемпионата Испании по футболу.

<span class=error>Алавес</span> разгромил <span class=error>Бетис</span> в матче 35-го тура чемпионата Испании по футболу. Увеличить
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Встреча, прошедшая в воскресенье в Севилье, завершилась со счетом 4:1 в пользу «Алавеса», в составе которого забили Ненад Крстичич (48-я минута), Рубен Собрино (54), Кристиан Сантос (58) и Александар Катаи (90+4). У «Бетиса» отличился Рубен Пардо (12).

«Алавес» (48 очков) идет на 10-м месте в турнирной таблице чемпионата Испании, «Бетис» (37) — 15-й.

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