Футболисты «Шахтера» обыграли «Александрию» в матче чемпионата Украины

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Встреча, прошедшая в воскресенье в Харькове, завершилась со счетом 1:0. Победный мяч на 81-й минуте забил Факундо Феррейра.

«Шахтер» с 72 очками лидирует в чемпионате, на 17 очков опережая киевское «Динамо», у которого матч в запасе, «Александрия» (37) — 4-я.