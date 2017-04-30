Футболисты «Шахтера» обыграли «Александрию» в матче чемпионата Украины
МОСКВА, 30 апр —
Р-Спорт. Футболисты донецкого «Шахтера» обыграли «Александрию» в матче второго этапа чемпионата Украины.
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Встреча, прошедшая в воскресенье в Харькове, завершилась со счетом 1:0. Победный мяч на 81-й минуте забил Факундо Феррейра.
«Шахтер» с 72 очками лидирует в чемпионате, на 17 очков опережая киевское «Динамо», у которого матч в запасе, «Александрия» (37) — 4-я.
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