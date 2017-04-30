Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-foreign/29603399/
30 апреля 2017, 19:29 | Футбол: Зарубежный | Р-Спорт

Футболисты «Шахтера» обыграли «Александрию» в матче чемпионата Украины

МОСКВА, 30 апр — Р-Спорт. Футболисты донецкого «Шахтера» обыграли «Александрию» в матче второго этапа чемпионата Украины.

Футболисты донецкого Шахтера обыграли Александрию в матче второго этапа чемпионата Украины. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Встреча, прошедшая в воскресенье в Харькове, завершилась со счетом 1:0. Победный мяч на 81-й минуте забил Факундо Феррейра.

«Шахтер» с 72 очками лидирует в чемпионате, на 17 очков опережая киевское «Динамо», у которого матч в запасе, «Александрия» (37) — 4-я.

Шахтер Д
Новости Матчи Состав Статистика
Александрия
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Зарубежного футбола

Еще 7 новостей  Все новости
28 апреля

На грани революции: как россиянки изменят фигурное катание в ближайшие годы

Бурный секс возле корта прервал теннисный матч

15-летняя российская фигуристка с редким генетическим заболеванием