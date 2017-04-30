Футболисты «Челси» разгромили «Эвертон» в матче чемпионата Англии

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения
Встреча, прошедшая в Ливерпуле в воскресенье, завершилась со счетом 3:0 в пользу гостей. У лондонцев мячи забили Педро (66-я минута), Гари Кэхилл (79) и Виллиан (87).
В другом матче тура «Мидлсбро» на своем поле сыграл вничью с «Манчестер Сити» со счетом 2:2. У хозяев отличились Альваро Негредо (38) и Калум Чемберс (77), у «Сити» мячи забили Серхио Агуэро (69 — с пенальти) и Габриэль Жезус (85).
«Челси» набрал 81 очко после 34 игр и продолжает лидировать в таблице английской премьер-лиги, опережая проведший на матч меньше «Тоттенхэм Хотспур» на 7 очков. «Манчестер Сити» с 66 очками остался на четвертом месте. «Эвертон» с 58 очками занимает седьмую строчку, а «Мидлсбро» с 28 очками остался на 19-м месте в зоне вылета, отставая от спасительной 17-й строчки на шесть очков.