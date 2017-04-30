Футболисты «Челси» разгромили «Эвертон» в матче чемпионата Англии

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Встреча, прошедшая в Ливерпуле в воскресенье, завершилась со счетом 3:0 в пользу гостей. У лондонцев мячи забили Педро (66-я минута), Гари Кэхилл (79) и Виллиан (87).

В другом матче тура «Мидлсбро» на своем поле сыграл вничью с «Манчестер Сити» со счетом 2:2. У хозяев отличились Альваро Негредо (38) и Калум Чемберс (77), у «Сити» мячи забили Серхио Агуэро (69 — с пенальти) и Габриэль Жезус (85).