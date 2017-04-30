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30 апреля 2017, 18:49 | Футбол: Зарубежный | Р-Спорт

Футболисты «Челси» разгромили «Эвертон» в матче чемпионата Англии

Футболисты лондонского «Челси» на выезде разгромили «Эвертон» в матче 35-го тура чемпионата Англии.

Футболисты лондонского <span class=error>Челси</span> на выезде разгромили <span class=error>Эвертон</span> в матче 35-го тура чемпионата Англии. Увеличить
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Встреча, прошедшая в Ливерпуле в воскресенье, завершилась со счетом 3:0 в пользу гостей. У лондонцев мячи забили Педро (66-я минута), Гари Кэхилл (79) и Виллиан (87).

В другом матче тура «Мидлсбро» на своем поле сыграл вничью с «Манчестер Сити» со счетом 2:2. У хозяев отличились Альваро Негредо (38) и Калум Чемберс (77), у «Сити» мячи забили Серхио Агуэро (69 — с пенальти) и Габриэль Жезус (85).

«Челси» набрал 81 очко после 34 игр и продолжает лидировать в таблице английской премьер-лиги, опережая проведший на матч меньше «Тоттенхэм Хотспур» на 7 очков. «Манчестер Сити» с 66 очками остался на четвертом месте. «Эвертон» с 58 очками занимает седьмую строчку, а «Мидлсбро» с 28 очками остался на 19-м месте в зоне вылета, отставая от спасительной 17-й строчки на шесть очков.

30.04.2017 16:05 основной раунд: 35-й тур Goodison Park
Эвертон 0:3 Челси
Первый тайм: 0:0
Главные тренеры
Роналд Куман Антонио Конте
Голы
11 Родригес Педро (Н. Матич) 66′
24 Гэри Кэйхилл 79′
22 Виллиан (С. Фабрегас) 86′
Составы
Мартен Стекеленбург 22
Мэйсон Холгейт 30
Лейтон Бэйнс 3
Эшли Уильямс 5
Фил Ягелка 6
Росс Баркли 8
Ромелу Лукаку 10
78′ Идрисса Гуйе 17
Том Дэйвис 26
58′ 72′ Эннер Валенсия 19
Аруна Коне 9
38′ 72′ Доминик Калверт-Льюин 29
Кевин Миральяс 11
13 Тибо Куртуа
24 Гэри Кэйхилл 35′
28 Сесар Аспиликуэта 40′
15 Виктор Мозес
3 Маркос Алонсо
7 Н`Голо Канте
21 Неманья Матич
19 Диегу Коста 56′
30 Морейра Маринью Давид Луиз 82′
6 Натан Аке
11 Родригес Педро 82′
4 Сеск Фабрегас
10 Эден Азар 85′ 75′
22 Виллиан
Статистика
3 Желтые карточки 4
0 Красные карточки 0
12 Удары (всего) 11
4 Удары в створ 5
2 Угловые 4
13 Фолы 11
2 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Джон Мосс (Англия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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