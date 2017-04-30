Гвардиола впервые в карьере по итогам сезона не выиграл ни одного трофея
«Манчестер Сити» в гостевом матче 35-го тура чемпионата Англии сыграл вничью с «Мидлсбро» (2:2), а параллельно лидер турнира «Челси» разгромил «Эвертон» (3:0).
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Таким образом, «Манчестер Сити» за четыре тура до конца чемпионата лишился даже теоретических шансов выиграть английскую
Для главного тренера «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолы этот сезон стал первым в карьере, по итогам которого он не завоевал ни одного трофея.
Гвардиола с 2008 по 2012 годы возглавлял «Барселону», с 2013 по 2016 — «Баварию», после чего возглавил английский клуб. Вместе с каталонской командой специалист трижды выигрывал чемпионат Испании, два раза Кубок и три раза Суперкубок страны, по два раза выигрывал Лигу чемпионов, клубный чемпионат мира и Суперкубок УЕФА. С «Баварией» Гвардиола три раза выиграл Бундеслигу, два раза Кубок Германии, а также по разу выиграл клубный чемпионат мира и Суперкубок УЕФА.
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