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https://sport.mail.ru/news/football-foreign/29603058/
30 апреля 2017, 18:27 | Футбол: Зарубежный | Р-Спорт

Футболисты «Марселя» разгромили на выезде «Кан» в матче чемпионата Франции

«Марсель» разгромил на выезде «Кан» в матче 35-го тура чемпионата Франции по футболу.

Марсель разгромил на выезде <span class=error>Кан</span> в матче 35-го тура чемпионата Франции по футболу. Увеличить
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Встреча, прошедшая в воскресенье в Кане, завершилась со счетом 5:1 в пользу гостей. У победителей хет-трик оформил Флориан Товен (2-я, 63-я и 89-я минуты), а дублем отметился Максим Лопес (5-я и 27-я). У хозяев поля мяч забил Иван Сантини (9).

«Марсель» набрал 55 очков и поднялся на пятое место в таблице лиги, обойдя по дополнительным показателям «Бордо», который еще не сыграл матч 35-го тура. «Кан» с 33 очками занимает 17-ю строчку.

30.04.2017 16:00 основной раунд: 35-й тур Michel d'Ornano
Кан 1:5 Марсель
Первый тайм: 1:3
Главные тренеры
Патрис Гаранд Руди Гарсия
Голы
9′ Иван Сантини 26
26 Флориан Товен 2′
27 Максим Лопес 5′
27 Максим Лопес 27′
26 Флориан Товен 63′
26 Флориан Товен 89′
Составы
Реми Веркутр 1
Аладдин Яхья 5
15′ Эмманюэль Имору 15
Дамьен Да Силва 28
Жордан Адеоти 18
Жюльен Фере 25
Янн Карамо 7
56′ Ронни Роделен 12
54′ Николя Себ 2
Жан-Виктор Макенго 17
69′ Жонатан Делаплас 6
Стид Мальбранк 10
79′ Иван Сантини 26
Венсан Бесса 11
16 Йоан Пеле 58′
2 Хироки Сакаи 17′
6 Жорже Пиреш Роланду
24 Род Фанни
8 Морган Сансон
19 Вильям Венкер 45+1′
26 Флориан Товен
18 Бафетимби Гомис
21 Патрис Эвра 81′
3 Матеус Маседу Дориа
27 Максим Лопес 68′ 10′
29 Андре-Франк Замбо
11 Димитри Пайет 79′
17 Буна Сарр
Статистика
2 Желтые карточки 4
0 Красные карточки 0
14 Удары (всего) 13
5 Удары в створ 8
11 Угловые 2
4 Фолы 11
1 Офсайды 3
Судьи
Главный судья Амори Делерю (Франция)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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