Футболисты «Марселя» разгромили на выезде «Кан» в матче чемпионата Франции

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Встреча, прошедшая в воскресенье в Кане, завершилась со счетом 5:1 в пользу гостей. У победителей хет-трик оформил Флориан Товен (2-я, 63-я и 89-я минуты), а дублем отметился Максим Лопес (5-я и 27-я). У хозяев поля мяч забил Иван Сантини (9).

«Марсель» набрал 55 очков и поднялся на пятое место в таблице лиги, обойдя по дополнительным показателям «Бордо», который еще не сыграл матч 35-го тура. «Кан» с 33 очками занимает 17-ю строчку.