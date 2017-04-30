Футболисты «Марселя» разгромили на выезде «Кан» в матче чемпионата Франции
«Марсель» разгромил на выезде «Кан» в матче 35-го тура чемпионата Франции по футболу.
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Встреча, прошедшая в воскресенье в Кане, завершилась со счетом 5:1 в пользу гостей. У победителей
«Марсель» набрал 55 очков и поднялся на пятое место в таблице лиги, обойдя по дополнительным показателям «Бордо», который еще не сыграл матч 35-го тура. «Кан» с 33 очками занимает 17-ю строчку.
Главные тренеры
|Патрис Гаранд
|Руди Гарсия
Голы
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Составы
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Статистика
|2
|Желтые карточки
|4
|0
|Красные карточки
|0
|14
|Удары (всего)
|13
|5
|Удары в створ
|8
|11
|Угловые
|2
|4
|Фолы
|11
|1
|Офсайды
|3
Судьи
|Главный судья
|Амори Делерю (Франция)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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