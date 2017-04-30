«Манчестер Сити» ушел от поражения в матче с «Мидлсбро» в чемпионате Англии

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

В составе хозяев мячи забили Альваро Негредо (38-я минута) и Калум Чемберс (77). У гостей с пенальти отличился Серхио Агуэро (69), еще один гол на счету Габриэла Жезуса (85).

В другом матче «Челси» на выезде разгромил «Эвертон» со счетом 3:0.

«Челси» с 81 очком продолжает лидировать в турнирной таблице, опережая на семь баллов идущий вторым «Тоттенхэм». Третье место занимает «Ливерпуль» (66), четвертое — «Манчестер Сити» (66), пятое — «Манчестер Юнайтед» (65). «Мидлсбро» с 28 очками располагается на 19-й строчке, отставая от 17-го места, которое гарантирует место в высшем дивизионе на следующей сезон, на шесть очков.

В следующем туре «Манчестер Сити» 6 мая примет «Кристал Пэлас», «Мидлсбро» 8 мая на выезде встретится с «Челси».