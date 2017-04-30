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30 апреля 2017, 18:24 | Футбол: Зарубежный | ТАСС

«Манчестер Сити» ушел от поражения в матче с «Мидлсбро» в чемпионате Англии

МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. «Мидлсбро» сыграл вничью с «Манчестер Сити» со счетом 2:2 в домашнем матче 35-го тура чемпионата Англии по футболу.

В другом матче <span class=error>Челси</span> на выезде разгромил <span class=error>Эвертон</span> Увеличить
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В составе хозяев мячи забили Альваро Негредо (38-я минута) и Калум Чемберс (77). У гостей с пенальти отличился Серхио Агуэро (69), еще один гол на счету Габриэла Жезуса (85).

В другом матче «Челси» на выезде разгромил «Эвертон» со счетом 3:0.

«Челси» с 81 очком продолжает лидировать в турнирной таблице, опережая на семь баллов идущий вторым «Тоттенхэм». Третье место занимает «Ливерпуль» (66), четвертое — «Манчестер Сити» (66), пятое — «Манчестер Юнайтед» (65). «Мидлсбро» с 28 очками располагается на 19-й строчке, отставая от 17-го места, которое гарантирует место в высшем дивизионе на следующей сезон, на шесть очков.

В следующем туре «Манчестер Сити» 6 мая примет «Кристал Пэлас», «Мидлсбро» 8 мая на выезде встретится с «Челси».

30.04.2017 16:05 основной раунд: 35-й тур Riverside Stadium
Мидлсбро 2:2 Манчестер Сити
Первый тайм: 1:0
Главные тренеры
Стив Агнью Хосеп Гвардьола
Голы
38′ Альваро Негредо (Дж. Френд) 10
77′ Калум Чемберс 25
10 Серхио Агуэро 69′
33 Габриэл Жезус (С. Агуэро) 85′
Составы
Брэд Гьюзан 12
67′ Фабиу да Силва 2
Джордж Френд 3
Бен Гибсон 6
Калум Чемберс 25
Адам Клейтон 8
68′ Мартен де Рон 14
Стюарт Даунинг 19
54′ Адам Форшоу 34
82′ Альваро Негредо 10
Рюди Гестед 29
16′ 73′ Кристиан Стуани 18
Адама I Траоре 37
13 Вилли Кабальеро
4 Венсан Компани 31′
11 Александр Коларов
30 Николас Отаменди 76′
15 Гонсалес Хесус Навас
17 Кевин Де Брейне
25 Фернанду Луиз Роса Фернандинью
33 Габриэл Жезус
22 Гаэль Клиши 50′
7 Рахим Стерлинг 81′
75 Алейкс Гарсия 50′
19 Лерой Сане 71′
10 Серхио Агуэро 90′
9 Нолито
Статистика
4 Желтые карточки 4
0 Красные карточки 0
14 Удары (всего) 22
6 Удары в створ 4
4 Угловые 11
9 Фолы 9
1 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Кевин Френд (Англия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
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Автогол
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Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
Мидлсбро
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