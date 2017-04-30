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30 апреля 2017, 18:15 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

«Милан» сыграл вничью с аутсайдером Серии A «Кротоне»

В матче 34-го тура итальянской Серии A «Милан» в гостях сыграл вничью со счётом 1:1 с «Кротоне».

В матче 34-го тура итальянской Серии A Милан в гостях сыграл вничью со счётом 1:1 с Кротоне. Увеличить
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На 8-й минуте Марселло Тротта вывел хозяев вперёд, а на 50-й минуте Габриэль Палетта счёт сравнял. В концовке у россонери был удалён Юрай Кучка, получивший вторую жёлтую карточку.

Что касается остальных матчей тура, то «Болонья» разгромила дома «Удинезе» со счётом 4:0, «Фиорентина» на выезде уступила «Палермо» (0:2), «Кьево» в гостях победил «Дженоа» (2:1), «Сассуоло» на чужом выиграл у «Эмполи» (3:1), а уже «Кальяри» на своём поле был сильнее «Пескары» (1:0).

30.04.2017 16:00 основной раунд: 34-й тур Ezio Scida
Кротоне 1:1 Милан
Первый тайм: 1:0
Главные тренеры
Давиде Никола Винченцо Монтелла
Голы
8′ Марчелло Тротта (А. Налини) 29
29 Габриэль Палетта 50′
Составы
Алекс Кордац 1
19′ Джанмарко Феррари 13
Алеандро Рози 22
26′ Лоренцо Кризетиг 8
Андреа Барберис 18
Бруно Мартелла 87
90+4′ Диего Фальчинелли 11
Марчелло Тротта 29
70′ Федерико Чеккерини 17
Ноэ Дюссенн 23
80′ Маркус Роден 6
Леонардо Капецци 28
53′ Андреа Налини 9
Адриан Стоян 12
99 Джанлуиджи Доннарумма
17 Кристиан Сапата
29 Габриэль Палетта
96 Давиде Калабрия
33 Юрай Куцка 24′ 90+6′
73 Мануэль Локателли
8 Хесус Хоакин Сусо
9 Джанлука Лападула
21 Леонель Ванджони 90′
15 Густаво Гомес
7 Жерар Деулофеу 86′ 43′
70 Карлос Бакка
14 Матиас Фернандес 78′
11 Лукас Окампос
Статистика
3 Желтые карточки 3
0 Красные карточки 0
11 Удары (всего) 11
3 Удары в створ 7
6 Угловые 11
16 Фолы 13
4 Офсайды 2
Судьи
Главный судья Лука Банти (Италия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
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Гол
Автогол
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Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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