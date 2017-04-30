«Милан» сыграл вничью с аутсайдером Серии A «Кротоне»
В матче 34-го тура итальянской Серии A «Милан» в гостях сыграл вничью со счётом 1:1 с «Кротоне».
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На 8-й минуте Марселло Тротта вывел хозяев вперёд, а на 50-й минуте Габриэль Палетта счёт сравнял. В концовке у россонери был удалён Юрай Кучка, получивший вторую жёлтую карточку.
Что касается остальных матчей тура, то «Болонья» разгромила дома «Удинезе» со счётом 4:0, «Фиорентина» на выезде уступила «Палермо» (0:2), «Кьево» в гостях победил «Дженоа» (2:1), «Сассуоло» на чужом выиграл у «Эмполи» (3:1), а уже «Кальяри» на своём поле был сильнее «Пескары» (1:0).
Главные тренеры
|Давиде Никола
|Винченцо Монтелла
Голы
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Составы
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Статистика
|3
|Желтые карточки
|3
|0
|Красные карточки
|0
|11
|Удары (всего)
|11
|3
|Удары в створ
|7
|6
|Угловые
|11
|16
|Фолы
|13
|4
|Офсайды
|2
Судьи
|Главный судья
|Лука Банти (Италия)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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