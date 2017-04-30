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30 апреля 2017, 17:33 | Футбол: Зарубежный | УНИАН

«Днепр» обыграл «Волынь» и увеличил отрыв в турнирной таблице Премьер-лиги

Команда из Днепра выиграла благодаря пенальти в самой концовке игры.

Команда из Днепра выиграла благодаря пенальти в самой концовке игры. Увеличить
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В Луцке завершился матч 27-го тура чемпионата Украины по футболу среди команд Премьер-лиги, в котором местная «Волынь» принимала «Днепр» и уступила, сообщает официальный сайт лиги.

Матч завершился со счетом 1:0 в пользу гостей.

Игра проходила в достаточно нервной борьбе, присущей аутсайдерам турнирной таблицы. Небольшое преимущество имели хозяева поля, который много атаковали, но безрезультатно.

Решающий эпизод игры произошел на 90-й минуте, когда Лунев ворвался в штрафную чуть левее центра и ему подставил ногу Горопевшек — пенальти. Гол с пенальти забил Евгений Чеберко, который сильно пробил правее центра ворот. В то же время, вратарь «Волыни» Недилько улетел в правый от себя угол.

Таким образом, «Днепр» набрал 18 очков и существенно оторвался от «Волыни» (13) в борьбе за 11−12 места в турнирной таблице УПЛ.

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