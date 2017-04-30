«Днепр» обыграл «Волынь» и увеличил отрыв в турнирной таблице Премьер-лиги
Команда из Днепра выиграла благодаря пенальти в самой концовке игры.
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В Луцке завершился матч 27-го тура чемпионата Украины по футболу среди команд
Матч завершился со счетом 1:0 в пользу гостей.
Игра проходила в достаточно нервной борьбе, присущей аутсайдерам турнирной таблицы. Небольшое преимущество имели хозяева поля, который много атаковали, но безрезультатно.
Решающий эпизод игры произошел на 90-й минуте, когда Лунев ворвался в штрафную чуть левее центра и ему подставил ногу Горопевшек — пенальти. Гол с пенальти забил Евгений Чеберко, который сильно пробил правее центра ворот. В то же время, вратарь «Волыни» Недилько улетел в правый от себя угол.
Таким образом, «Днепр» набрал 18 очков и существенно оторвался от «Волыни» (13) в борьбе за 11−12 места в турнирной таблице УПЛ.
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