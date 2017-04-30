«Заря» не сумела обыграть «Олимпик» в матче Премьер-лиги

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В Киеве, на стадионе «Динамо» им. Валерия Лобановского, завершился матч 27-го тура чемпионата Украины по футболу, в котором донецкий «Олимпик» принимал луганскую «Зарю» и смог удержать ничью, сообщает официальный сайт соревнований.

Матч завершился со счетом 1:1.

Луганчане, которые находятся выше в турнирной таблице, активно начали матч и сумели забить гол ужа на 17-й минуте. После передачи от Харатина из центра поля Петряк принял мяч на левом фланге, подработал и сделал мягкий наброс в район 11-тиметровой отметки, где Паулиньо точно пробил в правый от себя угол — 0:1.

Впрочем, удержать свое преимущество номинальные гости не сумели. Уже во втором тайме, в концовке игры, на 75-й минуте дончане сравняли счет. Шестаков прокинул мяч по правому флангу и сделал навес на дальнюю штангу, а Немчанинов головой отправил мяч в ближний угол.

В концовке игры произошел весьма спорный эпизод. Мяч попал в руку Федориву в штрафной «Олимпика» и луганчане побежали к арбитру требовать пенальти. В результате, самый активный из игроков «Зари» Артем Гордиенко получил — красную карточку, «горчичник» за разговоры, который для него стал вторым в матче.