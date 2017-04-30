В «твиттере» «Челси» в стартовом составе на матч с «Эвертоном» оказался Чех
Опубликованный в официальном «твиттере» «Челси» стартовый состав команды на матч 35-го тура английской
Премьер-лиги вызвал удивление болельщиков.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
В списке из 11 игроков присутствовала фамилия голкипера Петра Чеха. Чешский вратарь ранее выступал за «Челси», но сейчас защищает цвета «Арсенала».
Твит с ошибкой был быстро удалён, но не остался незамеченным пользователями социальной сети.
Напомним, что основным вратарём «Челси» сейчас является бельгиец Тибо Куртуа, который и будет защищать ворота синих сегодня.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter