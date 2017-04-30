В «твиттере» «Челси» в стартовом составе на матч с «Эвертоном» оказался Чех

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В списке из 11 игроков присутствовала фамилия голкипера Петра Чеха. Чешский вратарь ранее выступал за «Челси», но сейчас защищает цвета «Арсенала».

Твит с ошибкой был быстро удалён, но не остался незамеченным пользователями социальной сети.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">Cech starts lads ? <a href="https://t.co/vDXS2Kl8Tt">pic.twitter.com/vDXS2Kl8Tt</a></p>— ㅤ (@TweetChelseaUK) <a href="https://twitter.com/TweetChelseaUK/status/858653992569720832">30 апреля 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Напомним, что основным вратарём «Челси» сейчас является бельгиец Тибо Куртуа, который и будет защищать ворота синих сегодня.