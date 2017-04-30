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30 апреля 2017, 15:53 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

В «твиттере» «Челси» в стартовом составе на матч с «Эвертоном» оказался Чех

Опубликованный в официальном «твиттере» «Челси» стартовый состав команды на матч 35-го тура английской Премьер-лиги вызвал удивление болельщиков.

Опубликованный в официальном <span class=error>твиттере</span> <span class=error>Челси</span> стартовый состав команды на матч 35-го тура английской <nobr>Премьер-лиги</nobr> вызвал удивление болельщиков. Увеличить
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В списке из 11 игроков присутствовала фамилия голкипера Петра Чеха. Чешский вратарь ранее выступал за «Челси», но сейчас защищает цвета «Арсенала».

Твит с ошибкой был быстро удалён, но не остался незамеченным пользователями социальной сети.

Напомним, что основным вратарём «Челси» сейчас является бельгиец Тибо Куртуа, который и будет защищать ворота синих сегодня.

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