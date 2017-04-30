Красножана или Газзаева ждут в «Кайрате»? Аршавин сидит на скамейке

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«Кайсар» — «Астана» 0:3 (0:2).

29 апреля. Кызылорда. Стадион им. Г. Муратбаева. 5 000 зрителей.

Голы: Твумаси 28, Маевский 34, Муртазаев с пенальти 76.

Предупреждения: Николич 30 — Аничич 48, Бейсебеков 61.

Удаления: Исламкулов 73.

«Кайсар»: Исламкулов, Аржанов (Кукеев 59), Граф, Камара, Курьор (Григоренко 75), Ламанж, Николич, Байжанов (к), Евстигнеев, Нарзилдаев (Коробкин 46), Чуреев.

Резерв: Алтаев, Алтынбеков, Амирсеитов, Мулдаров, Сахалбаев, Жахаев.

«Астана»: Мокин, Аничич (Логвиненко 80), Шитов, Маевский, Твумаси, Кабананга, Жалмукан (Ллуллаку 65), Шомко (к), Бейсебеков, Постников, Муртазаев (Граховац 82).

Резерв: Подымский.

Судьи: Алешин (Павлодар), Васютин (Алматы), Бельский (Тараз).

Дополнительные ассистенты судьи: Атажанов (Шымкент), Абдуллаев (Каратау).

«Астана» вовсю готовится к казахстанскому «классико» — 2 мая дома на новом газоне «Астана Арены» чемпион страны примет своего главного конкурента — алматинский «Кайрат». А пока столичный клуб привыкает играть в режиме «через два дня на третий» — матч в Кызылорде не обещал быть спокойной прогулкой, однако «Астана» по «доброй традиции» разгромила соперника.

В отсутствии приболевшего Серикжана Мужикова столичная команда изменила тактику и больше использовала фланговую игру, где солировали Роман Муртазаев и Патрик Твумаси. Уже на 16 минуте встречи после навеса ганского футболиста Джуниор Кабананга мог забить, однако его удар головой пришелся выше ворот. А вот в следующем эпизоде Твумаси уже солировал. Шомко в фирменном стиле продрался по левому краю и навесил в район 11-ти метровой отметки, откуда Жалмукан, в падении, скинул мяч дальше направо, где «дежурил» Твумаси — 0:1.

На 34 минуте отличился один из лучших игроков чемпионата — опорный хавбек астанчан Иван Маевский. Бейсебеков нашел на углу штрафной белоруса и тот, сместившись в центру, с разворота нанес точный удар в угол с левой — 0:2.

Во втором тайме «Кайсар» пришел в себя, однако отыграть хотя бы один мяч у хозяев не получилось, уже очень самоотверженно играла «столичная машина». А на 76 минуте случилось разгром. Муртазаев с пенальти забил третий мяч, после того, как вратарь хозяев заработал удаление, сбив в собственной штрафной Джуниора Кабанангу.

«Астана» в последних 7 турах одержала 7 побед подряд с общим счетом 19:2.

После матча

Станимир Стойлов, главный тренер ФК «Астана»: Я рад победе. Мои парни старались выиграть. Сегодня была одна задача — победить, о качестве футбола мы сегодня не говорим. Обе команды сегодня были хорошо организованы, повторюсь, что о качестве футбола говорить не приходится. Но наш уровень сегодня был немного выше, чем у «Кайсара».

— Станимир, играя на таком поле, главное — результат?

— Да, я об этом и говорю. На хорошем газоне «Кайсар» тоже покажет качественный футбол. Я видел матч кызолрдинской команды против «Шахтера» на «Астана Арена» и был приятно удивлен уровнем организации игры, контроля мяча. «Кайсар» играл в совершенный футбол. Знаю, что в Кызылорде будут менять газон, но пока, тот газон, на котором мы играли, только мешает «Кайсару». Кызылординский клуб обладает приличным подбором игроков и у команды хороший тренер-профессионал.

Стойчо Младенов, главный тренер ФК «Кайсар» (Кызылорда): Счет матча не приятный для нас. В первом тайме игра у команды не получилась. Не знаю почему, но в первом тайме моя команда играла с большим напряжением. Во втором тайме заиграли получше. Но как играть с «Астаной» после трех пропущенных мячей? Это абсолютно лучшая команда в Казахстане. Но мы можем играть лучше. Сегодня уступили в большинстве единоборств — это была большая проблема для нас в минувшем матче. Мы дали много пространства и свободы игрокам «Астаны».

— Ваша команда «забегала» только после 0:2. «Кайсар» испугался соперника?

— Нет-нет, просто у нас было напряжение. Заиграли только во второй половине встречи, когда опустили мяч на землю. Мы четыре месяца играли низом, в пас и у нас получалось. «Астана» же навязала нам 2 касания и бесконечные кроссы и навесы — это английский футбол и в нем мы не сильны. Сегодня первый раз в нынешнем сезоне нас переиграли тактически — нужно будет внести корректировки в нашу игру.

Видеообзор:

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«Шахтер» — «Ордабасы» — 1:2 (0:2).

29 апреля. Темиртау. Стадион «Металлург». 1 500 зрителей.

Голы: Ковальчук 3 (0:1), Ковальчук 37 (0:2), Шахметов 56 (1:2).

Предупреждения: Таттыбаев 48, Станоевич 81 — Ерланов 75.

«Шахтер»: Багинский, Сзоке, Айегбуси, Зошак, Станоевич, Василевич, Васильев (Стоянович 46), Пикалкин (Мангуткин 70), Скорых (к), Таттыбаев, Шахметов (Омиртаев 60).

Резерв: Ткачук, Аллегриа, Хайруллин, Алимбаев.

Ордабасы: Нурмухаметов, Диакате, Бочаров, Ковальчук, Фонтанелло, Йорданов (Тунгышбаев 69), Нусербаев (Булешев 88), Нургалиев (к) (Бейсенов 90+3), Смаков, Ерланов, Толебек.

Резерв: Бекбаев, Гейнрих, Марцваладзе, Гогуа, Абдулин, Адырбеков.

Судьи: Рахимбаев, Шабанов (оба — Алматы), Субботин (Талдыкорган).

Южане изо всех сил старались реабилитироваться за свои неудачи в последних двух турах. Шутка ли, один из претендентов на медали проиграл подряд две встречи! Но и «Шахтеру» очки нужны были позарез — накануне руководитель области собрал карагандинцев у себя в приемной и устроил им форменный разнос, раскритиковав игру команду и лично главного тренера россиянина Алексея Еременко в присутствии его игроков….

Гости открыли счет уже в дебюте — после углового, выполненного Нургалиевым, Ковальчук открыл счет в матче. После забитого мяча команды попеременно владели инициативой, но под занавес тайма гости забили снова — защитники вновь не уследили за Ковальчуком и украинец во второй раз поразил ворота Багинского — 0:2.

После перерыва горняки побежали вперед отыгрываться и однажды им удалось поразить ворота — после дальнего удара Стояновича Нурмухаметов мяч отбил, однако прямо на Марата Шахметова, который и переправил мяч в сетку — 1:2.

В дальнейшем, моменты были и у той, и у другой команды, однако счет не изменился.

Россиянин Никита Бочаров («Ордабасы») провел весь матч.

После матча

Алексей Еременко, главный тренер ФК «Шахтер» (Караганда): Естественно результатом абсолютно недоволен. Играли против техничной команды. Они имеют несколько сильных, резких, видящих поле исполнителей. Получили первый гол практически на первой минуте. Были хорошие подходы, удары, моменты, но опять не повезло и в конце первого тайма получили второй гол. В перерыве сделали коррективы, что никто останавливаться не будет, что будем играть до конца. Чего и добились — 2:1. В очередной раз думаю не повезло, потому что претензий по отдаче не было. Ребята старались и играли в футбол. Немного не подфартило. Через два дня игра, послезавтра мы уезжаем в Астану готовится к следующему сопернику, поэтому будем зализывать раны и будем идти дальше — все равно мы прервем эту «черную полосу», никуда не денемся.

Алексей Петрушин, главный тренер ФК «Ордабасы» (Шымкент): После обидного домашнего поражения от «Тобола», где мы проиграли со счетом 1:2, но имели подавляющее преимущество и не забили достаточное количество мячей, естественно настрой был самый что ни на есть боевой. Я рад победе и положительному результату, который позволяет нам вклиниться в основную группу в борьбе за медали.

Видеообзор:

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«Тобол» — «Иртыш» — 0:0.

29 апреля. п. Затобольск. Стадион «Затоболец». 2 000 зрителей.

Предупреждения: Сартаков 43 — Дарабаев 74, Калинин 83.

Тобол: Непогодов, Главина, Деспотович, Жулпа, Кассай, Дмитренко (Джалилов 71), Жакупов, Жангылышбай (Молдакараев 60), Малый, Мухутдинов (к), Сартаков.

Резерв: Павлов, Савич, Шубаев, Эльмурзаев, Жарынбетов, Тагыберген.

«Иртыш»: Лория (к), Фонсека (Алиев 90+3), Живкович, Родриго, Двали, Джедже, Фофана (Нганбе 87), Кислицын, Есимов (Калинин 7), Воротников, Дарабаев.

Резерв: Калмыков, Попов, Смаилов, Жумаскалиев, Чернышов, Шабалин.

Судьи: Карлибаев (Уральск), Ходин, Калачев (оба — Атырау).

Как ни странно, но «Тобол» дома, обычно играющий «первым номером», в матче с павлодарцами безропотно отдал инициативу и территорию гостям. «Иртыш» принял подношение и начал планомерно расшатывать оборону хозяев и уже на 18 минуте встречи мог отличиться — удар Фонсеки прошел рядом со штангой. Однако по-настоящему голевых эпизодов в первом тайме не было.

Во второй половине павлодарцы активизируются, и реальную возможность открыть счет упускает Калинин — мяч после его удара попадает в штангу. «Тобол» постепенно выровнял игру и сам начал атаковать. Моменту упустили Главина и Деспотович. А в последние минут 20, когда павлодарцы устали, команда Тетрадзе побежала забивать. И по замыслу главного тренера «Тобола» острием результативных атак должен был стать Джордже Деспотович. Моменты у серба были, однако ему в этом вечер явно не везло. Итог тактического матча — 0:0.

После матча

Омари Тетрадзе, главный тренер ФК «Тобол» (Костанай): Очень важная игра была, что для одной, что для другой команды. Мы настраивались на игру за 6 очков. К сожалению, не получилось в домашней игре выиграть. Я думаю, что в первом тайме мы уступили сопернику в единоборствах. Отсюда такое территориальное преимущество у соперника. Обменялись парой моментов. Момент создал «Иртыш», где мы могли пропустить гол, и через 5 минут мы могли реализовать, но, к сожалению, исполнительское мастерство немножко подвело команды.

Во втором тайме, с выходом Молдакараева, удалось оживить игру. Мы стали выигрывать единоборства, создавали моменты. Опять-таки, в завершающей стадии не хватало концентрации.

Думаю, что ничейный результат закономерен. Будем готовиться к следующей игре.

Я остался доволен игрой команды в последние 30 минут, когда ребята проявили характер и играли с самоотдачей. За это я их поблагодарил в раздевалке.

Петар Колев, ассистент главного тренера ФК «Иртыш» (Павлодар): Была тяжелая игра. Командой мы довольны. В первом тайме мы были лучше. Во втором тайме тоже начали хорошо. Потом немного устали. Сегодня получилось так, мы играли против 14 человек. Я не буду комментировать судейство.

Видеообзор:

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Окжетпес — Актобе — 2:1 (1:1).

29 апреля. Астана. Стадион «Тарлан Арена». 950 зрителей.

Голы: Шафф 1 (1:0), Чертов автогол 11 (1:1), Досмагамбетов 90+1 (2:1).

Предупреждения: Хорват 61, Чертов 65, Федин 79, Даиров 87 — Торрес 27, Зенькович 30.

Окжетпес: Стаменкович (к), Чертов, Политыло, Хорват, Струков, Федин (Досмагамбетов 87), Юрин, Даиров, Марочкин, Волков (Кейлер 60), Шафф (Генков 71).

Резерв: Абжанов, Козлов, Недашковский, Куксин, Аяганов, Нургалиев.

Актобе: Отарбаев (к), Диас Морейра (Тотай 84), Барбоса, Торрес, Воловик, Аслан, Байтана (Юри Альмейда 55), Зенькович, Каиров, Какимов, Шестаков.

Резерв: Сидельников, Ермаченко, Розыбакиев, Айтбаев.

Судьи: Гаузер, Виноградов (оба — Петропавловск), Будниченко (Экибастуз).

На уютной столичной «Тарлан Арене» встречались нынешняя и бывшая команды российского специалиста Владимира Муханова и этот матч для синегорцев, безусловно, носил принципиальный характер.

Кокшетаусцы забили самый быстрый гол чемпионата — мяч был забит уже на 16 секунде! Сергей Струков прострелил вдоль ворот, и Сергей Шафф отправил мяч уже в пустые ворота. Актюбинцы ответили очень острой атакой на 7-й минуте — удар низом с левого фланга прошел мимо вратаря и защитников синегорцев, и Асланбек Какимов пытался добить, но общими усилиями оборонцы смогли отвести угрозу от ворот. А вот в следующей атаке гости смогли отыграться — после углового и последовавшего удара Какимова мяч в свои ворота срезал Чертов. И тут же актюбинцы могли забить еще — Саша Стаменкович пытался вынести мяч, попал в игрока соперника. К счастью кокшетауцев, мяч пролетел выше пустых ворот. На исходе первой четверти часа Отарбаев выручил свою команду после «выстрела» в исполнении Сергея Струкова, оказавшегося на позиции левого крайнего нападающего. На 22-й минуте Федин врывался в штрафную по правому краю поля, пробил, но мяч улетел выше ворот. До конца тайма обе команды попытались огорчить друг друга еще раз, но до перерыва счет не изменился.

Второй тайм начался так же активно, как и первый. И уже актюбинцы могли выйти вперед в дебюте, но оборона синегорцев справилась. Команды обменивались довольно острыми атаками. Актюбинцы пару раз проверили голкипера «Окжетпеса», но Стаменкович был надежен. А вот на 68-й минуте синегорцы едва не забили после оплошности вратаря «Актобе». Самат Отарбаев выпустил мяч из рук, но Шафф не попал в створ ворот. Оба тренера произвели ряд перестановок, но именно наставник синегорцев «угадал» с заменой. Тимур Досмагамбетов, выйдя на замену, стал автором победного гола уже в компенсированное время. Тяжелая, но такая нужная победа кокшетауского клуба — 2:1.

«Актобе» при украинском специалисте Игоре Рахаеве выглядит как один из главных претендентов на вылет в первый дивизион. Некогда грозный западно-казахстанский клуб в 7 играх одержал лишь 1 победу. «Актобе» — один из худших клубов Казахстана по КПД от трансферной деятельности. В межсезонье на покупку легионеров, а по ходу чемпионата на зарплаты игроков, затрачены колоссальные средства, толку от которых — 10 место из 12 команд. Поговаривают, что в скором времени команде будет представлен новый наставник.

Россияне: Даниил Чертов («Окжетпес») провел весь матч и «отличился», срезав мяч в собственные ворота. Виталий Волков («Окжетпес») сыграл первые 60 минут. Александр Козлов («Окжетпес») провел матч в резерве.

После матча

Игорь Рахаев, главный тренер ФК «Актобе»: Сегодняшний день показал, что на качество нашей игры наложило отпечаток отсутствие матчей, которые перенесли, темп заметно спал. Поле не соответствовало тому, к чему мы готовились. Оно у нас появилось только на сегодняшней игре. Был большой перерыв и, я полагаю, что команда потеряла тот игровой фон, который нарабатывался до этого. По игре — не хватало нам сегодня Папы Гуйе и Антона Шурыгина и Витора, которые получили травмы. Надеемся, что на следующей игре они будут.

Владимир Муханов, главный тренер ФК «Окжетпес»: В этой игре была такая подоплека — встречались соседи по турнирной таблице. И той, и другой команде очки были нужны позарез. Мы играли дома и, конечно, настроились на эту игру достаточно хорошо. К счастью, вырвали победу уже в добавленное время. Я поздравил и поблагодарил команду за то, что ребята до конца не теряли веру, что матч можно выиграть.

— Насколько для Вас был принципиален матч против «Актобе»?

— Семь лет работы многое значит, но уже и прошло с тех пор немало лет и уже успели чувства остыть. Сверхпринципиальным не назову, но определенные эмоции этот матч вызывает. Передайте мой привет болельщикам «Актобе».

Видеообзор:

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«Кайрат» — «Акжайык» — 4:1 (2:0).

29 апреля. Алматы. Стадион «Центральный». 7 000 зрителей.

Голы: Исламхан 2 (1:0), Гоу 32 (2:0), Валиуллин автогол 48 (3:0), Суюмбаев 58 (4:0), Валиуллин 82 (4:1).

Предупреждения: Бакаев 81.

Кайрат: Грубов, Исаэль (Турысбек 63), Гоу, Иличевич (Бакаев 70), Элек, Вороговский, Ахметов, Суюмбаев, Куат, Жуков, Исламхан (к) (Абикен 87).

Резерв: Плотников, Грошев, Анене, Куантаев, Балтабаев, Аршавин.

«Акжайык»: Толебаев, Ортиз, Николич, Одибе (к), Изу (Сергиенко 82), Аренас Дельгадо (Перцух 62), Валиуллин, Шабаев, Шмидт, Заречный (Тапалов 75), Ерсалимов.

Резерв: Котляр, Рубио, Антипов, Чулагов, Омаров, Макаев.

Судьи: Сахи, Айжигитов, Жаксылык (все — Кызылорда).

Видеообзор:

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Андрей Аршавин («Кайрат») весь матч провел на скамейке запасных.

«Кайрат» в ближайшем туре встретится с «Астаной», которая набрала крейсерскую скорость и сейчас способна разгромить любого соперника. Казахстанские журналисты поговаривают, что в случае поражения от «Астаны», главный тренер «Кайрата» Кахабер Цхададзе будет отправлен в отставку и его место займет один из двух претендентов — Юрий Красножан или Владимир Газзаев.

Тараз — Атырау — 1:2 (0:0).

29 апреля. Тараз. Стадион «Центральный». 3 200 зрителей.

Голы: Ли 64 (0:1), Зайнутдинов 72 (1:1), Максимович 87 (1:2).

Нереализованный пенальти: Мухаметшин 16.

Предупреждения: Морис 9, Горбанец 23, Зайнутдинов 33, Бабаханов 62 — Джокич 45+1, Лобжанидзе 75, Чичулин 82, Максимович 88.

«Тараз»: Бабаханов, Диара (Эргашев 82), Мухаметшин (к), Шипицин, Горбанец, Морис (Фещук 46), Миюшкович, Шадманов, Зайнутдинов, Амирханов, Кожамберды (Сейдахмет 68).

Резерв: Сатубалдин, Кургулин, Молтусинов, Таубай, Азовский, Раимбек.

«Атырау»: Пасеченко, Джокич, Лобжанидзе, Саломов (Маров 80), Обшивач, Максимович, Абдрахманов, Ли (Двалишвили 74), Сулей, Хайруллин (к) (Кайраллиев 77), Чичулин.

Резерв: Жомартов, Мажитов, Нурыбеков, Коробов, Сапаров, Тулиев.

Судьи: Кумашев (Астана), Попов (Павлодар), Конивец (Караганда).

Сергей Павлов одержал первую победу в своем новом клубе.

Все россияне «Тараза» (Руслан Мухаметшин, Евгений Шипицын и Андрей Горбанец) провели на поле по 90 минут. На 16 минуте Руслан Мухаметшин не реализовал пенальти.

Видеообзор:

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