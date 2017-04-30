Время «пришпорить» «канониров»? Анонс дерби Северного Лондона

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Победа гарантирует «Тоттенхэму» место выше «Арсенала» в турнирной таблице по окончании сезона. Это может произойти впервые за 22 года!

Противостояние двух клубов из северного Лондона уходит корнями в далекое прошлое, в век девятнадцатый. В тот далекий 1887-й. Год научно-технического прогресса.

Дмитрий Менделеев совершает полет на воздушном шаре, Константин Циолковский выступает в Москве с докладом о воздухоплавании, в Мексике запатентовали самозарядную винтовку, Адольф Фик изобрел контактные линзы, а в США представили миру первый в истории граммофон.

19 ноября 1887 года состоялась первая встреча между будущими непримиримыми соперниками, которая была прервана за 15 минут до конца игры, при счете 2:1 в пользу «шпор», по требованию руководства «канониров», сославшихся на плохое освещение.

Самая настоящая вражда началась с 1919 года, когда сразу по окончании первой мировой войны руководство футбольной лиги решило расширить первый дивизион с 20 до 22 команд. Право играть в нем получил «Арсенал» в обход «Тоттенхэма», который должен был получить одно из двух мест. Впоследствии эта история выросла в целый коррупционный скандал в английском футболе. Клубы с различным успехом играли друг против друга, пока не наступили двухтысячные и болельщики «Тоттенхэма» на долгое время забыли о победах над «заклятыми».

Первая победа «шпор» над «Арсеналом» произошла в 2008 году, года «Тоттенхэм» разгромил «Арсенал» в ответном матче Кубка английской лиги со счетом 5:1, после чего и выиграл последний на сегодняшний момент официальный клубный трофей, обыграв в финале «Челси». До этого матча «Арсенал» девять лет не проигрывал «Тоттенхэму» в различных турнирах. Дома «канониры» не проигрывали «шпорам» и того больше — семнадцать лет, до 22 ноября 2010 года, когда Роман Павлюченко и Андрей Аршавин стали свидетелями первой за много лет победы «Тоттенхэма» в гостях.

Последний раз «Тоттенхэм» опередил «Арсенал» в итоговой турнирной таблице в сезоне-1994/95 годов. Появилась даже пословица: «Скорее Темза повернет воды вспять, чем “Тоттенхэм” окажется выше “Арсенала” в турнирной таблице в конце сезона». А ведь в прошлом сезоне это практически случилось, но молодая банда Почеттино надорвалась в погоне за «лисами» и в последнем матче сезона была «заклевана» вылетевшими в чемпионшип «сороками» 1:5. Маурисио Почеттино после матча обратился к прессе: «Прежде всего я бы хотел извиниться перед нашими болельщиками. Думаю, что они не заслуживали увидеть то, что произошло сегодня на поле. Очень обидно, сложно понять, что произошло. Очень расстроен, потому что наши болельщики не заслужили этого. Знаю, как им важно было, чтобы “шпоры” завершили сезон выше “Арсенала”. Постараемся сделать это в следующем сезоне».

Команды подходят к матчу в разном психологическом состоянии. «Тоттенхэм» установил антирекорд Кубка Англии, проиграв в прошлую субботу седьмой полуфинал подряд, а «Арсенал», напротив, обыграл «Сити» и вышел в третий финал за последние пять лет. Кстати, именно от «Манчестер Сити», идущего на четвертом лигочемпионском месте, «канониры» отстают на пять очков. Во вторник «Тоттенхэм» и «Арсенал» синхронно выиграли у своих соперников со счетом 1−0, забивая голы в последнюю десятиминутку. «Шпоры» этой победой обновили сразу два клубных рекорда — 74 набранных очка и 22 победы (по состоянию на 33 тур). 8 побед подряд — это второй результат в истории команды, больше было только в сезоне-1960/61, когда «Тоттенхэм» последний раз в своей истории стал чемпионом Англии. Тогда было 11 побед подряд.

В таблице команды разделяют 14 очков, но при этом «канониры» имеют игру в запасе. Все болельщики «Тоттенхэма» ждут этот матч, мало того что это последнее дерби северного Лондона на домашнем стадионе «Уайт Харт Лэйн», который в конце сезона будет снесен и на его месте будет построен новый стадион, так еще и в случае победы «шпор», они впервые за 22 года гарантировано займут место выше «канониров»! Сделать это в очном противостоянии, на своем стадионе — что может быть лучше?

Потери в составе перед дерби понес только «Арсенал» — в матче с «Лестером» получил травму и выбыл до конца сезона капитан команды Лоран Косельни. Под вопросом участие в матче Шкодрана Мустафи, также получившего травму. После матча с «Лестером» Арсен Венгер жаловался на тяжелый график и усталость игроков, при этом отказался говорить о своем будущем. Так что вопрос «покинет ли Арсен “Арсенал”?» пока остается открытым. У «Тоттенхэма» потерь в составе нет. Даже наоборот, вернулся после травмы левый защитник Дэнни Роуз, который в свое время забил свой первый гол за «шпоры» в своем дебютном матче, и именно в ворота «канониров».

В ближайшем северолондонском дерби команды решают разные стратегические задачи: «шпоры» продолжают гонку за чемпионство с «Челси», а «канониры» бьются за выход в Лигу чемпионов. На стареньком «Уайт Харт Лэйн» сойдутся один из лучших тренеров в мировой истории и один из самых перспективных менеджеров нового поколения. Но все это померкнет со стартовым свистком, так как в дерби не бывает фаворитов — это битва на все времена! И пока часы отсчитывают время, отделяющее нас от матча, напомним немного занимательной статистики.

С 1887 года команды провели во всех турнирах, включая товарищеские матчи и различных кубки: 260 матчей, 105 побед «Арсенала», 92 победы «Тоттенхэма», 63 ничьи.

Лучшие бомбардиры в дерби: Билли Минтер и Бобби Смит («Тоттенхэм») — 9 мячей и Робер Пирес, Алан Смит и Эммануэль Адебайор («Арсенал») — 8 мячей.

Эммануэль Адебайор и Джимми Робертсон забивали в дерби Северного Лондона за обе команды.

Лучшие бомбардиры в дерби из тех, кто в составе: Кейн («Тоттенхэм») — 5 мячей, Уолкотт («Арсенал») — 4 мяча.

Рекорд по количеству участие в дерби Северного Лондона принадлежит Дэвиду О’Лири из «Арсенала» — 35 игр.

Всего три хет-трика было в истории северолондонского дерби. Их авторы: Терри Дайсон «Тоттенхэм Хотспур», Тед Дрэйк и Алан Сандерленд «Арсенал».

Футбол Англия 2016/2017 Тур 35, 30.04.2017, 18:30 -:- Тоттенхэм Хотспур Арсенал

В северолондонском дерби довелось поучаствовать и наши россиянам — Павлюченко и Аршавину, причем Андрей даже забил гол в ворота «Тоттенхэма» в Кубке английской лиги. В том матче ворота «шпор» защищал арендованный из «Спартака» Стипе Плетикоса, а СуперПав и Шава лишь второй раз пересеклись на футбольном поле в битве «Тоттенхэма» и «Арсенала». Все остальные северолондонские дерби один играл, второй сидел на скамейке запасных.

Последние матчи между «Тоттенхэмом» и «Арсеналом» дарили нам футбольные триллеры и зашкаливающий градус эмоций, ждем футбольный спектакль и в этот раз.

Итак, 30 апреля. Лондон. «Уайт Харт Лэйн» в 16−30 по Гринвичу!