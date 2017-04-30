Футболисты «Порту» обыграли на выезде «Шавиш» в матче чемпионата Португалии
Футболисты «Порту» обыграли на выезде «Шавиш» в матче 31-го тура чемпионата Португалии.
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Встреча, прошедшая в субботу на поле «Шавиша», завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей. Победу «Порту» принесли мячи Франсиско Соареса (52-я минута) и Андре (72). Гости остались в концовке в меньшинстве после удаления Макси Перейры (89), но сохранили преимущество.
После этой победы «Порту» набрал 72 очка, клуб занимает второе место в таблице чемпионата Португалии, продолжая отставать от лидирующей лиссабонской «Бенфики» на 3 очка.
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