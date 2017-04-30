«Бавария» выиграла бундеслигу в пятый раз подряд

Разбив на выезде «Вольфсбург» (6:0), «Бавария» за три тура до финиша обеспечила себе чемпионский трофей в бундеслиге. Помог команде «Ингольштадт», сыгравший в субботу вничью (0:0) на поле главного преследователя мюнхенцев — «Лейпцига».

Случилось то, что все единодушно прогнозировали перед стартом сезона. «Бавария» — чемпион! Восклицательный знак, несмотря на закономерность и предсказуемость события, тут и в следующем предложении безусловно уместен. Мюнхенцы выиграли бундеслигу в пятый раз подряд! Еще в прошлом сезоне баварцы установили всегерманское достижение — взяли трофей в бундеслиге в четвертый раз кряду. Теперь флажок рекорда передвинут еще дальше. Напомним, старт дал Хайнкес, при котором в блистательном для баварцев сезоне-2012/13 команда выиграла все, что возможно, затем «хет-трик» сотворил Гвардьола и, наконец, сейчас благородное мюнхенское дело продолжил Анчелотти. К слову, итальянский специалист стал первым тренером, кому удалось выиграть четыре из пяти сильнейших европейских чемпионатов: до немецкого были итальянский, английский и французский.

После финального свистка в Вольфсбурге баварцы дружно надели заранее изготовленные красные футболки с отпечатанной на них белой пятерней на груди — пять пальцев, конечно же, символизировали пятикратное подряд чемпионство. Затем мюнхенцы побежали к трибуне к своим верным болельщикам и вместе с ними долго праздновали победу. Именинниками в баварском лагере чувствовали себя все, однако в центре внимания был все же капитан Лам, для которого это последний сезон. В нем он добыл свою восьмую победу в немецком первенстве и присоединился к славной компании рекордсменов, состоящей из бывших одноклубников Шолля, Кана и Швайнштайгера.

Наверное, гегемония «Баварии» в немецком чемпионате кому-то надоела (команда выиграла его в 27-й раз). Но только не мюнхенцам, для которых уже давно любой другой исход турнира — неудача. Да и как может быть по-другому, если состав сильнейший, традиции богатейшие, финансовые возможности грандиозные. И все-таки нынешняя победа (безусловно заслуженная) не без привкуса горечи. Замах у баварцев перед сезоном был явно на большее. Но совсем недавно они вылетели в четвертьфинале Лиги чемпионов от «Реала» и в полуфинале Кубка страны от дортмундской «Боруссии». В итоге вместо страстно желаемого «триптиха» — лишь, можно сказать, утешительный приз в немецком первенстве. Хотя, повторим, сам по себе этот трофей, тем более «серийный», тоже великолепное достижение.

Но матерого Анчелотти брали, конечно, для других свершений — прежде всего, в Европе. Итальянец на старте сезона нередко повторял: мол, главное — быть в лучших кондициях к весенним решающим схваткам. Увы, апрель многие баварские надежды перечеркнул — перед триумфом в Вольфсбурге команда не выиграла в пяти подряд официальных матчах. Понятно, у многих сейчас к Анчелотти вопросы. Не стоит ли быть с футболистами построже? Достаточны ли тренировочные нагрузки? Зачем столь упорно мариновать в запасе талантливую молодежь? Как случилось, что Мюллер, Алаба, Дуглас Коста вышли из формы? И все рассуждают о необходимости омоложения команды. Эта задача для мюнхенцев просто неизбежна. В последнее время «Бавария» все больше напоминала клуб «Кому за тридцать». Напомним, кроме завершающих по окончании сезона игровую карьеру 33-летнего Лама и 35-летнего Хаби Алонсо, в нынешней команде Рибери (34 года), Роббен (33), Нойер (31), Рафинья (31), запасной вратарь Штарк (36). В мае тридцать стукнет Видалю, а Хуммельсу, Боатенгу, Хави Мартинесу и Левандовски в этом году будет по 29.

Важно и укрепить состав на некоторых позициях. Многие, например, убеждены, что следует подыскать еще одного классного форварда, ведь все видели, как туго пришлось мюнхенцам, когда перед поединком с «Реалом» сломался Левандовски. Так что у баварских скаутов — задач громадье. Сейчас мюнхенские болельщики охотно вспоминают «перестройку» после «серебряного» для баварцев 2012-го (финишировали тогда вслед за дортмундцами в бундеслиге, уступили им же в финале Кубка страны, а в домашнем финале Лиги чемпионов проиграли «Челси»). По окончании того сезона мюнхенцы приобрели Манджукича, Хави Мартинеса, Данте, Шакири и уже через год взошли на европейский трон, выиграли все дома… Так что на опыт баварских скаутов положиться можно.