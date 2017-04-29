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29 апреля 2017, 23:50 | Футбол: Зарубежный | Советский спорт

«Барселона» обыграла «Эспаньол» в каталонском дерби

Матч 35-го тура чемпионата Испании между «Эспаньолом» и «Барселоной» завершился победой гостей. Итоговый счет матча — 3:0 в пользу «Барселоны».

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На 50-й минуте счет в матче открыл Луис Суарес. После неточной передачи Хосе Хурадо на голкипера он перехватил мяч и реализовал выход один на один. Удвоил результат Иван Ракитич, который поразил ворота ударом из пределов штрафной. В концовке после ошибки Аарона Карикола Суарес перехватил мяч и оформил дубль.

«Барселона» набрала 81 очко и лидирует в чемпионате Испании. Столько же у мадридского «Реала», у которого есть игра в запасе. «Эспаньол» на девятом месте — 50 очков.

29.04.2017 21:45 основной раунд: 35-й тур RCDE Stadium(Power8 Stadium)
Эспаньол 0:3 Барселона
Первый тайм: 0:0
Главные тренеры
Санчес Флорес Кике Энрике Луис
Голы
9 Луис Суарес 50′
4 Иван Ракитич (Л. Месси) 76′
9 Луис Суарес 87′
Составы
Родригес Диего Лопес 13
58′ Аарон Кариколь 29
Родригес Хави Лопес 16
Сильва Давид Лопес 15
Диего Рейес 23
Хосе Мануэль Хурадо 14
Мата Виктор Санчес 4
14′ Херард Морено 7
66′ Пабло Пьятти 19
Эрнан Перес 17
68′ 79′ Хави Фуэго 18
Марк Рока 28
61′ Фелипе Кайседо 10
Каррилью Леу Баптистан 11
1 Марк-Андре тер Штеген
3 Жерар Пике
18 Жорди Альба
23 Самюэль Юмтити
20 Серхи Роберто
11 да Силва Сантос Неймар
4 Иван Ракитич
9 Луис Суарес
10 Лионель Месси
5 Серхио Бускетс
21 Андре Гомиш 79′
14 Хавьер Маскерано
Статистика
3 Желтые карточки 0
0 Красные карточки 0
6 Удары (всего) 15
3 Удары в створ 9
4 Угловые 5
19 Фолы 18
2 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Альберто Ундиано Мальенко (Испания)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
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