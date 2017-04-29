«Барселона» обыграла «Эспаньол» в каталонском дерби
Матч 35-го тура чемпионата Испании между «Эспаньолом» и «Барселоной» завершился победой гостей. Итоговый счет матча — 3:0 в пользу «Барселоны».
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На 50-й минуте счет в матче открыл Луис Суарес. После неточной передачи Хосе Хурадо на голкипера он перехватил мяч и реализовал выход один на один. Удвоил результат Иван Ракитич, который поразил ворота ударом из пределов штрафной. В концовке после ошибки Аарона Карикола Суарес перехватил мяч и оформил дубль.
«Барселона» набрала 81 очко и лидирует в чемпионате Испании. Столько же у мадридского «Реала», у которого есть игра в запасе. «Эспаньол» на девятом месте — 50 очков.
|29.04.2017 21:45
|основной раунд: 35-й тур
|RCDE Stadium(Power8 Stadium)
Главные тренеры
|Санчес Флорес Кике
|Энрике Луис
Голы
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Составы
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Статистика
|3
|Желтые карточки
|0
|0
|Красные карточки
|0
|6
|Удары (всего)
|15
|3
|Удары в створ
|9
|4
|Угловые
|5
|19
|Фолы
|18
|2
|Офсайды
|1
Судьи
|Главный судья
|Альберто Ундиано Мальенко (Испания)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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