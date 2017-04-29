Два мяча Жонаса принесли «Бенфике» победу над «Эшторилом» в чемпионате Португалии
«Бенфика» на своем поле обыграла «Эшторил» в матче 31-го тура чемпионата Португалии по футболу.
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Встреча, прошедшая в субботу в Лиссабоне на стадионе «Да Луш», завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев. У победителей дубль оформил Жонас (29-я и 66-я минуты), забивший первый мяч с пенальти. У гостей точным ударом отметился Клебер (60).
«Бенфика» набрала 75 очков и продолжает лидировать в таблице чемпионата Португалии, обгоняя на 6 баллов «Порту», который еще не сыграл свой матч 31-го тура.
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