«Лилль» разгромил «Монпелье», «Генгам» проиграл «Сент-Этьену»

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Встреча проходила в Монпелье на стадионе «Стад де ла Моссон» и завершилась со счетом 3:0 в пользу гостей.

На 13-й минуте Николя де Превиль с пенальти открыл счет. На исходе часа игры Шека удвоил преимущество «Лилля», а на 75-й минуте отличился Мартен Терье.

В других матчах 35-го тура французской Лиги 1 «Нант» одержал минимальную победу над «Лорьяном», «Бастия» с тем же счетом одолела «Ренн», а «Генгам» проиграл «Сент-Этьену» (0:2).