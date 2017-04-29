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29 апреля 2017, 23:24 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

«Лилль» разгромил «Монпелье», «Генгам» проиграл «Сент-Этьену»

«Лилль» разгромил «Монпелье» в матче 35-го тура французской Лиги 1.

Лилль разгромил Монпелье в матче 35-го тура французской Лиги 1. Увеличить
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Встреча проходила в Монпелье на стадионе «Стад де ла Моссон» и завершилась со счетом 3:0 в пользу гостей.

На 13-й минуте Николя де Превиль с пенальти открыл счет. На исходе часа игры Шека удвоил преимущество «Лилля», а на 75-й минуте отличился Мартен Терье.

В других матчах 35-го тура французской Лиги 1 «Нант» одержал минимальную победу над «Лорьяном», «Бастия» с тем же счетом одолела «Ренн», а «Генгам» проиграл «Сент-Этьену» (0:2).

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