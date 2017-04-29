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ИСПАНИЯ

МАРСЕЛУ ЗАБИВАЕТ РЕКОРДСМЕНУ АЛВЕСУ.

«Реал» — «Валенсия» — 2:1 (Криштиану Роналду, 27. Марселу, 86 — Парехо, 82).

В чемпионской гонке первым свой шаг сделал «Королевский клуб», принимавший неудобных для себя валенсийцев, которые добились ничьих по итогам четырех из пяти предыдущих визитов на «Сантьяго Бернабеу». В субботу игровой перевес мадридцев в 150-й в сезоне гол материализовал Роналду, причем португалец не только восьмой чемпионат подряд преодолел отметку в два десятка мячей, но и стал лучшим в истории снайпером по числу голов в ведущих чемпионатах Европы. С учетом португальской лиги у Криштиану стало 367 точных ударов, оставивших за спиной легендарного Джимми Гривза.

Отдельной похвалы заслужил ассистировавший капитану Карвахаль, сделавший десятую в сезоне результативную передачу. Всего же за карьеру в «Реале» у защитника набралось 22 голевых паса, и восемь увенчались точными ударами Роналду. Правда, и осечки бомбардира не избежал, не реализовав заработанный Модричем 11-метровый. Это поразительно, но гроза пенальтистов Диегу Алвес выиграл у Криштиану три дуэли из четырех, а заодно установил рекорд чемпионатов Испании — шесть спасений за один сезон! Главная же звезда «Реала» получила второй рекорд за вечер, но уже с приставкой «анти». Относительно недавно Роналду превзошел легенду мадридцев Уго Санчеса по числу реализованных в ла лиге 11-метровых, а теперь у него в пассиве еще и на один промах больше, чем у мексиканца.

Десятый промах с «точки» мог оказаться роковым после великолепного штрафного Дани Парехо, однако главным героем в итоге стал Марселу, перед своим победным ударом убравший на замахе защитников «летучих мышей». Примечательно, что забивал бразилец с нерабочей правой, чего с ним не случалось уже три года, а в роли жертвы тогда выступил нынешний одноклубник Кейлор Навас. Что ж, Зинедина Зидана стоит снова похвалить за прозорливость, потому что после устроенной в середине недели передышки для большинства лидеров в субботу французу многие советовали дать паузу как раз Марселу. А еще у нынешнего «Реала» потрясающий характер, ведь 21 гол за сезон и 15 набранных в последних десятиминутках очков — недосягаемые цифры для лучших лиг Европы.

«Лас-Пальмас» — «Атлетико» — 0:5 (Гамейро, 2, 18. Сауль, 17. Партей, 72. Фернандо Торрес, 90+1).

Проиграв в среду «Вилярреалу», команда Диего Симеоне позволила «Севилье» догнать себя по набранным очкам и лишилась права на ошибку в сражении за дающее путевку в групповой турнир Лиги чемпионов третье место. Это здорово мобилизовало «матрасников», которые едва не установили рекорд века по времени, затраченному на достижение счета 3:0. Они уложились в 17 минут и 44 секунды, чуть более полуминуты уступив матчу пятилетней давности между «Барселоной» и «Депортиво». Персонально же для «Атлетико» это лучшая скорострельность с 1950 года!

Хорошо, когда снова набрал форму Гамейро, отличающийся высочайшей точностью. Последние восемь попаданий француза в створ ворот принесли ему шесть голов, и сегодня он снова идеально открывался под передачи партнеров. Одну из них исполнил Сауль, на этот раз сам забивший непривычно банальный для себя мяч — головой при подаче Коке с углового. Играющая завтра с «Атлетиком» «Севилья» снова догоняющая, а не проигрывающий на выезде вот уже десять туров «Атлетико» забил пять голов в гостях впервые за 66 лет, когда в 1955-м с тем же счетом разгромил «Сарагосу».

ГЕРМАНИЯ

ЗАСУХА В ДОРТМУНДЕ И ЛЕЙПЦИГЕ,

ЛЕВАНДОВСКИ — ПЕРВЫЙ СРЕДИ СНАЙПЕРОВ.

«Боруссия» Д — «Кельн» — 0:0. «Лейпциг» — «Ингольштадт» — 0:0.

Свежеиспеченный финалист Кубка Германии принимал в Дортмунде соперника, который не проигрывал «шмелям» на протяжении пяти матчей. «Козлы» и в этой игре команде Томаса Тухеля практически ни в чем не уступали, на каждый потенциально голевой момент отвечая своим, а два взятия их ворот были отменены из-за офсайдов. В первом случае поторопился выведший Обамеянга на пустые ворота Кагава. Во втором набедокурил Ройса, который, находясь в положении вне игры, коснулся и так влетавшего в сетку мяча.

Несмотря на неудовлетворительный результат, фанаты хозяев после финального свистка устроили овацию отданному в аренду «Кельну» Суботичу, который сделал все, чтобы хозяева не выиграли. Право, такому отношению стоит поучиться.

Кого порадовала «Боруссия», так это своих конкурентов. Во-первых, «Хоффенхайм», который в воскресенье в случае победу над «Айнтрахтом» сбросит дортмундцев с дающей место в групповом турнире Лиги чемпионов третьей позиции. Во-вторых, занимающий второе место с шестиочковым отрывом «Лейпциг». Правда, «быкам» особо гордиться нечем, потому что они не сумели обыграть идущий на 17-м месте «Ингольштадт» и внепланово преподнесли чемпионский подарок «Баварии».

«Вольфсбург» — «Бавария» — 0:6 (Алаба, 19. Левандовски, 36, 45. Роббен, 67. Мюллер, 80. Киммих, 85).

Апрель для команды Карло Анчелотти стал поистине черным, ведь она выдала ужасающий для своего уровня отрезок из пяти матчей без побед, успев за это время распрощаться с Лигой чемпионов и Кубком Германии. Подобного с «Баварией» не случалось 17 лет, но запоминается, как известно, последнее, а второй месяц весны мюнхенцы завершили досрочным завоеванием 27-го по счету чемпионского титула, в третий раз за последние годы отметив его в Вольфсбурге.

Первым шагом к нему стал фирменный гол со штрафного в исполнении Алабы. Второй и третий сделал Левандовски. Символично, что именно в «золотом» матче Роберт обогнал в списке лучших бомбардиров чемпионата дортмундца Обамеянга. В принципе, это было ожидаемо, ведь для поляка «Вольфсбург» один из самых удобных соперников, которому он в 13 матчах забил уже 14 голов.

Второй тайм уже доигрывался. Поклонники «волков» большей частью молчали, оценивая шансы своей обретающейся на нижних этажах таблицы команды, которой во вполне реальных «стыковых» матчах, возможно, не поможет Луиз Густаву. Сравнявшись с рекордсменом бундеслиги Йенсом Новотны по числу удалений, бразилец сначала зааплодировал арбитру, а потом едва на него не набросился.

Баварские же фаны распевали победные песни, которые становились все громче с каждым новым голом их любимцев. Когда Роббен, неожиданно пробивший своей волшебной левой не в дальний, а в нижний ближний угол. Когда хет-трик Левандовски отменила штанга, но отскочивший от нее мяч дослал в сетку Мюллер. Европейский поход начнется в будущем сезоне, а пока можно праздновать. В том числе и персональный успех Карло Анчелотти — тренера, победившего в четвертой европейской топ-лиге (после Италии, Англии и Франции). Чемпионские футболки с раскрытой пятерней по случаю рекордных пяти кряду побед в национальном первенстве под тренерский праздник подошли идеально. Для завершающего карьеру Лама это восьмое золото, и это повторение рекорда, совладельцами которого являются Швайнштайгер, Кан и Шолль.

АНГЛИЯ

БОМБАРДИР ПО ШЕКСПИРУ.

«Вест Бромвич» — «Лестер» — 0:1 (Варди, 44).

Вторую субботу подряд премьер-лига не радовала матчами с участием топ-клубов, поэтому выделить на общем фоне можно было только игру прошлогоднего чемпиона. Да, «лисы» сейчас далеки от борьбы даже за попадание в Лигу Европы, но они по-прежнему интересны болельщикам. И как команда в целом, и по персоналиям. Особенно Варди, словно заново родившийся после отставки Клаудио Раньери. Под началом итальянца он в 32 матчах сезона отличился семь раз, а с Крэйгом Шекспиром на скамейке — восемь. Но всего в 12 играх. На этой раз Варди хладнокровно перебросил вратаря после проникающей передачи Окадзаки, на что «Вест Бромвич» ничем ответить не смог, впервые в своей историю выдав серию из пяти безголевых матчей.

ФРАНЦИЯ

ЧЕМПИОНСКАЯ ПОСТУПЬ «МОНАКО».

«Монако» — «Тулуза» — 3:1 (Глик, 49. Мбаппе, 64. Лемар, 75 — Тойвонен, 46).

Пожертвовав кубковым турниром, команда Леонарду Жардима сделала очередной шаг к завоеванию чемпионского титула. Если пересчитать все под нынешнюю трехочковую систему, выяснится: монегаски уже набрали рекордные в своей истории 83 балла. Столько же было в сезоне-1960/61, когда клуб из Княжества выиграл свое первое золото. Правда, в отчетном поединке первый тайм команда Жардима провела с нулевым КПД, хотя и установила рекорд текущего чемпионата по числу подач и прострелов в штрафную (23).

Видимо, команде требовалась какая-то встряска, которой стал гол Тойвонена в самом начале второго тайма. Всего через три минуты Глик восстановил равновесие, пробив головой в «девятку» с подачи ветерана Жоау Моутинью. Победным же оказался выстрел Мбаппе с острого угла. Для французского вундеркинда он стал 15-м в текущем чемпионате, и в столь юном возрасте — 18 лет 129 дней — в чемпионатах «большой пятерки» не забивал никто, а Уэйн Руни лишился одного из своих рекордов.

ШОТЛАНДИЯ

КАТАСТРОФА НА «АЙБРОКС».

«Рейнджерс» — «Селтик» — 1:5 (Миллер, 81 — Сиклейр, 7, с пенальти. Гриффитс, 18. Макгрегор, 52. Боята, 66. Лустиг, 87).

Шестое в сезоне «Дерби старой фирмы» ознаменовалось унижением вернувшегося в премьер-лигу «Рейнджерс». Пока пережившая банкротство и ссылку в низшие дивизионы команда не способна конкурировать с дружиной Брендана Роджерса, которая выиграла у принципиального соперника пять матчей, включая оба кубковых, и лишь раз позволила землякам добиться ничьей. О нынешней разнице в классе красноречиво свидетельствуют и показатели бомбардиров клубов из Глазго: открывший счет «кельт» Синклейр с 21-м голом является лучшим снайпером чемпионата, тогда как «рейнджер» Миллер стал первым в своей команде автором двузначного числа мячей. Для 37 лет это прекрасный результат, ведь первый раз ворота «Селтика» Кенни поразил в 2000 году, однако, определение «гол престижа» к удару ветерана применить невозможно. О чем говорить, если «Рейнджерс» потерпел самое крупное домашнее поражение в дерби с 1898 года, а пять голов на «Айброкс» бело-зеленая команда не забивала никогда?! 42 матча внутренних турниров без поражений наглядно показывают: нынешний чемпионат Шотландии — это по-прежнему «Селтик» и все остальные.

ЦИФРЫ ДНЯ

1-й командой, которая по итогам текущего чемпионата Англии покинет премьер-лигу, стал «Сандерленд». Это четвертый вылет «черных котов» из элитного дивизиона, что является повторением анти-рекорда «Кристал Пэлас» и «Норвича».

5 сезонов провела на элитном уровне покидающая ла лигу «Гранада», чьей лучшей серией в чемпионате Испании являются семь чемпионатов с 1969 по 1976 год.

10 туров потребовалось «Вердеру», чтобы подняться в чемпионате Германии с 16-го на 6-е еврокубковое место.

12 раз пропустил с пенальти самый наказываемый клуб текущего чемпионата Англии «Халл Сити».