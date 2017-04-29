«Бавария» — чемпион, Мбаппе круче Руни, новая веха Криштиану Роналду
«СЭ» рассказывает о главных субботних матчах в европейских чемпионатах.
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ИСПАНИЯ
МАРСЕЛУ ЗАБИВАЕТ РЕКОРДСМЕНУ АЛВЕСУ.
«Реал» — «Валенсия» — 2:1 (Криштиану Роналду, 27. Марселу, 86 — Парехо, 82).
В чемпионской гонке первым свой шаг сделал «Королевский клуб», принимавший неудобных для себя валенсийцев, которые добились ничьих по итогам четырех из пяти предыдущих визитов на «Сантьяго Бернабеу». В субботу игровой перевес мадридцев в 150-й в сезоне гол материализовал Роналду, причем португалец не только восьмой чемпионат подряд преодолел отметку в два десятка мячей, но и стал лучшим в истории снайпером по числу голов в ведущих чемпионатах Европы. С учетом португальской лиги у Криштиану стало 367 точных ударов, оставивших за спиной легендарного Джимми Гривза.
Отдельной похвалы заслужил ассистировавший капитану Карвахаль, сделавший десятую в сезоне результативную передачу. Всего же за карьеру в «Реале» у защитника набралось 22 голевых паса, и восемь увенчались точными ударами Роналду. Правда, и осечки бомбардира не избежал, не реализовав заработанный Модричем 11-метровый. Это поразительно, но гроза пенальтистов Диегу Алвес выиграл у Криштиану три дуэли из четырех, а заодно установил рекорд чемпионатов Испании — шесть спасений за один сезон! Главная же звезда «Реала» получила второй рекорд за вечер, но уже с приставкой «анти». Относительно недавно Роналду превзошел легенду мадридцев Уго Санчеса по числу реализованных в ла лиге 11-метровых, а теперь у него в пассиве еще и на один промах больше, чем у мексиканца.
Десятый промах с «точки» мог оказаться роковым после великолепного штрафного Дани Парехо, однако главным героем в итоге стал Марселу, перед своим победным ударом убравший на замахе защитников «летучих мышей». Примечательно, что забивал бразилец с нерабочей правой, чего с ним не случалось уже три года, а в роли жертвы тогда выступил нынешний одноклубник Кейлор Навас. Что ж, Зинедина Зидана стоит снова похвалить за прозорливость, потому что после устроенной в середине недели передышки для большинства лидеров в субботу французу многие советовали дать паузу как раз Марселу. А еще у нынешнего «Реала» потрясающий характер, ведь 21 гол за сезон и 15 набранных в последних десятиминутках очков — недосягаемые цифры для лучших лиг Европы.
«Лас-Пальмас» — «Атлетико» — 0:5 (Гамейро, 2, 18. Сауль, 17. Партей, 72. Фернандо Торрес, 90+1).
Проиграв в среду «Вилярреалу», команда Диего Симеоне позволила «Севилье» догнать себя по набранным очкам и лишилась права на ошибку в сражении за дающее путевку в групповой турнир Лиги чемпионов третье место. Это здорово мобилизовало «матрасников», которые едва не установили рекорд века по времени, затраченному на достижение счета 3:0. Они уложились в 17 минут и 44 секунды, чуть более полуминуты уступив матчу пятилетней давности между «Барселоной» и «Депортиво». Персонально же для «Атлетико» это лучшая скорострельность с 1950 года!
Хорошо, когда снова набрал форму Гамейро, отличающийся высочайшей точностью. Последние восемь попаданий француза в створ ворот принесли ему шесть голов, и сегодня он снова идеально открывался под передачи партнеров. Одну из них исполнил Сауль, на этот раз сам забивший непривычно банальный для себя мяч — головой при подаче Коке с углового. Играющая завтра с «Атлетиком» «Севилья» снова догоняющая, а не проигрывающий на выезде вот уже десять туров «Атлетико» забил пять голов в гостях впервые за 66 лет, когда в 1955-м с тем же счетом разгромил «Сарагосу».
ГЕРМАНИЯ
ЗАСУХА В ДОРТМУНДЕ И ЛЕЙПЦИГЕ,
ЛЕВАНДОВСКИ — ПЕРВЫЙ СРЕДИ СНАЙПЕРОВ.
«Боруссия» Д — «Кельн» — 0:0. «Лейпциг» — «Ингольштадт» — 0:0.
Свежеиспеченный финалист Кубка Германии принимал в Дортмунде соперника, который не проигрывал «шмелям» на протяжении пяти матчей. «Козлы» и в этой игре команде Томаса Тухеля практически ни в чем не уступали, на каждый потенциально голевой момент отвечая своим, а два взятия их ворот были отменены
Несмотря на неудовлетворительный результат, фанаты хозяев после финального свистка устроили овацию отданному в аренду «Кельну» Суботичу, который сделал все, чтобы хозяева не выиграли. Право, такому отношению стоит поучиться.
Кого порадовала «Боруссия», так это своих конкурентов.
«Вольфсбург» — «Бавария» — 0:6 (Алаба, 19. Левандовски, 36, 45. Роббен, 67. Мюллер, 80. Киммих, 85).
Апрель для команды Карло Анчелотти стал поистине черным, ведь она выдала ужасающий для своего уровня отрезок из пяти матчей без побед, успев за это время распрощаться с Лигой чемпионов и Кубком Германии. Подобного с «Баварией» не случалось 17 лет, но запоминается, как известно, последнее, а второй месяц весны мюнхенцы завершили досрочным завоеванием 27-го по счету чемпионского титула, в третий раз за последние годы отметив его в Вольфсбурге.
Первым шагом к нему стал фирменный гол со штрафного в исполнении Алабы. Второй и третий сделал Левандовски. Символично, что именно в «золотом» матче Роберт обогнал в списке лучших бомбардиров чемпионата дортмундца Обамеянга. В принципе, это было ожидаемо, ведь для поляка «Вольфсбург» один из самых удобных соперников, которому он в 13 матчах забил уже 14 голов.
Второй тайм уже доигрывался. Поклонники «волков» большей частью молчали, оценивая шансы своей обретающейся на нижних этажах таблицы команды, которой во вполне реальных «стыковых» матчах, возможно, не поможет Луиз Густаву. Сравнявшись с рекордсменом бундеслиги Йенсом Новотны по числу удалений, бразилец сначала зааплодировал арбитру, а потом едва на него не набросился.
Баварские же фаны распевали победные песни, которые становились все громче с каждым новым голом их любимцев. Когда Роббен, неожиданно пробивший своей волшебной левой не в дальний, а в нижний ближний угол. Когда
АНГЛИЯ
БОМБАРДИР ПО ШЕКСПИРУ.
«Вест Бромвич» — «Лестер» — 0:1 (Варди, 44).
Вторую субботу подряд
ФРАНЦИЯ
ЧЕМПИОНСКАЯ ПОСТУПЬ «МОНАКО».
«Монако» — «Тулуза» — 3:1 (Глик, 49. Мбаппе, 64. Лемар, 75 — Тойвонен, 46).
Пожертвовав кубковым турниром, команда Леонарду Жардима сделала очередной шаг к завоеванию чемпионского титула. Если пересчитать все под нынешнюю трехочковую систему, выяснится: монегаски уже набрали рекордные в своей истории 83 балла. Столько же было в сезоне-1960/61, когда клуб из Княжества выиграл свое первое золото. Правда, в отчетном поединке первый тайм команда Жардима провела с нулевым КПД, хотя и установила рекорд текущего чемпионата по числу подач и прострелов в штрафную (23).
Видимо, команде требовалась
ШОТЛАНДИЯ
КАТАСТРОФА НА «АЙБРОКС».
«Рейнджерс» — «Селтик» — 1:5 (Миллер, 81 — Сиклейр, 7, с пенальти. Гриффитс, 18. Макгрегор, 52. Боята, 66. Лустиг, 87).
Шестое в сезоне «Дерби старой фирмы» ознаменовалось унижением вернувшегося в
ЦИФРЫ ДНЯ
1-й командой, которая по итогам текущего чемпионата Англии покинет
5 сезонов провела на элитном уровне покидающая ла лигу «Гранада», чьей лучшей серией в чемпионате Испании являются семь чемпионатов с 1969 по 1976 год.
10 туров потребовалось «Вердеру», чтобы подняться в чемпионате Германии с 16-го на 6-е еврокубковое место.
12 раз пропустил с пенальти самый наказываемый клуб текущего чемпионата Англии «Халл Сити».
15 голов нападающего «Борнмута» Джоша Кинга — лучший результат для норвежских футболистов в
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