Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-foreign/29598346/
29 апреля 2017, 22:49 | Футбол: Зарубежный | Спорт-Экспресс

Лам повторил рекорд бундеслиги по количеству чемпионских титулов

«Бавария» в 31-м туре чемпионата Германии разгромила «Вольфсбург» (6:0) и в 27-й раз в своей истории завоевала чемпионский титул.

Бавария в 31-м туре чемпионата Германии разгромила Вольфсбург (6:0) и в 27-й раз в своей истории завоевала чемпионский титул. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Команда в пятый раз подряд финишировала первой в бундеслиге.

Капитан мюнхенской команды Филипп Лам завоевал свое восьмое чемпионство, повторив тем самым рекорд немецкой лиги. Такое же количество титул на счету Оливера Кана, Бастиана Швайнштайгера и Мехмета Шолля.

Бавария
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Зарубежного футбола

Еще 7 новостей  Все новости
25 апреля

"Каррера хочет пять новичков. На трансферы выделят 30 миллионов евро"

Алексей Ягудин: "Зенит" - "Урал": что за хрень"

Овечкина чуть не "сломали"