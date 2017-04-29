Лам повторил рекорд бундеслиги по количеству чемпионских титулов
«Бавария» в 31-м туре чемпионата Германии разгромила «Вольфсбург» (6:0) и в 27-й раз в своей истории завоевала чемпионский титул.
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Команда в пятый раз подряд финишировала первой в бундеслиге.
Капитан мюнхенской команды Филипп Лам завоевал свое восьмое чемпионство, повторив тем самым рекорд немецкой лиги. Такое же количество титул на счету Оливера Кана, Бастиана Швайнштайгера и Мехмета Шолля.
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