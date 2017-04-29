«Леванте» спустя год вернётся в Примеру
В матче 36-го тура Сегунды «Леванте» на своём поле оказался сильнее «Овьедо».
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Встреча проходила на стадионе «Сьюдад де Валенсия» и завершилась со счётом 1:0.
Единственный мяч в этой встрече на 55-й минуте записал на свой счёт Серхио Постиго. Благодаря этой победе «Леванте» досрочно за 6 туров до конца турнира обеспечил себе минимум второе место в турнирной таблице и путёвку в Примеру.
«Леванте» покинул элитный дивизион чемпионата Испании, заняв 20-ю позицию по итогам сезона 2015/16, однако смог добиться повышения в классе уже в своём первом же сезоне в Сегунде.