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29 апреля 2017, 22:45 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

«Леванте» спустя год вернётся в Примеру

В матче 36-го тура Сегунды «Леванте» на своём поле оказался сильнее «Овьедо».

В матче 36-го тура <span class=error>Сегунды</span> <span class=error>Леванте</span> на своём поле оказался сильнее <span class=error>Овьедо</span>. Увеличить
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Встреча проходила на стадионе «Сьюдад де Валенсия» и завершилась со счётом 1:0.

Единственный мяч в этой встрече на 55-й минуте записал на свой счёт Серхио Постиго. Благодаря этой победе «Леванте» досрочно за 6 туров до конца турнира обеспечил себе минимум второе место в турнирной таблице и путёвку в Примеру.

«Леванте» покинул элитный дивизион чемпионата Испании, заняв 20-ю позицию по итогам сезона 2015/16, однако смог добиться повышения в классе уже в своём первом же сезоне в Сегунде.

Леванте
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