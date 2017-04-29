Анчелотти стал первым тренером, выигравшим 4 разных топ-лиги Европы

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Таким образом, итальянский специалист стал первым тренером, выигравшим четыре разных топ-лиги Европы. Ранее Анчелотти выигрывал Серию А с «Миланом», АПЛ — с «Челси» и Лигу 1 — с «ПСЖ», информирует Gracenote Live.

«Бавария» в пятый раз подряд и в рекордный 27-й раз в истории выиграла Бундеслигу (ближайший преследователь — «Нюрнберг» с девятью победами).