Анчелотти стал первым тренером, выигравшим 4 разных топ-лиги Европы
«Бавария» под руководством Карло Анчелотти после гостевой победы над «Вольфсбургом» (6:0) в матче 31-го тура чемпионата Германии досрочно оформила титул чемпиона страны.
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Таким образом, итальянский специалист стал первым тренером, выигравшим четыре разных
«Бавария» в пятый раз подряд и в рекордный 27-й раз в истории выиграла Бундеслигу (ближайший преследователь — «Нюрнберг» с девятью победами).
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