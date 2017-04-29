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29 апреля 2017, 21:55 | Футбол: Зарубежный | Советский спорт

«Атлетико» разгромил «Лас-Пальмас», Гамейро сделал дубль

Матч 35-го тура чемпионата Испании между «Лас-Пальмасом» и «Атлетико» завершился победой гостей. Итоговый счет матча — 5:0 в пользу «Атлетико».

Матч 35-го тура чемпионата Испании между <span class=error>Лас</span>-<span class=error>Пальмасом</span> и <span class=error>Атлетико</span> завершился победой гостей. Итоговый счет матча — 5:0 в пользу <span class=error>Атлетико</span>. Увеличить
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В составе победителей дубль сделал Кевин Гамейро. Также отличились Сауль, Томас Тейе и Фернандо Торрес.

«Атлетико» набрал 71 очко и занимает третье место. У «Лас-Пальмаса» 39 очков и 14-е место.

29.04.2017 19:30 основной раунд: 35-й тур Gran Canaria
Лас-Пальмас 0:5 Атлетико
Первый тайм: 0:3
Главные тренеры
Солар Кике Сетьен Диего Симеоне
Голы
21 Кевин Гамейро (Н. Сауль) 2′
8 Ньигес Сауль (Коке) 17′
21 Кевин Гамейро (Н. Гайтан) 18′
22 Томас Партей (А. Корреа) 72′
9 Хосе Санс Фернандо Торрес (Филипе Луис) 90+1′
Составы
Хави Варас 13
Давид Гарсия 5
Маседу Роша Мишел 12
Педро Бигас 17
Дани Кастельяно 23
6′ 65′ Кевин-Принс Боатенг 7
Роке Меса 15
32′ Родригес Руис Хесе 10
75′ Эрнан 14
Хави Кастельяно 18
56′ 64′ Ален Халилович 20
Херонимо Фигероа Момо 11
68′ Тана 24
Матео Гарсия 19
13 Ян Облак
3 Филипе Луис
15 Стефан Савич 31′
19 Лукас Эрнандез
6 Коке
8 Ньигес Сауль 14′
14 Габриэль Фернандес Габи
23 Николас Гайтан 61′
24 Хосе Хименес 67′
22 Томас Партей 89′
7 Антуан Гризманн 71′
11 Анхель Корреа
21 Кевин Гамейро 58′
9 Хосе Санс Фернандо Торрес
Статистика
4 Желтые карточки 4
0 Красные карточки 0
15 Удары (всего) 8
3 Удары в створ 7
7 Угловые 1
6 Фолы 13
1 Офсайды 2
Судьи
Главный судья Рикардо Де Бургос Бенгоэчеа (Испания)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
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