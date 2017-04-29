«Атлетико» разгромил «Лас-Пальмас», Гамейро сделал дубль
Матч 35-го тура чемпионата Испании между «Лас-Пальмасом» и «Атлетико» завершился победой гостей. Итоговый счет матча — 5:0 в пользу «Атлетико».
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В составе победителей дубль сделал Кевин Гамейро. Также отличились Сауль, Томас Тейе и Фернандо Торрес.
«Атлетико» набрал 71 очко и занимает третье место. У «Лас-Пальмаса» 39 очков и 14-е место.
|29.04.2017 19:30
|основной раунд: 35-й тур
|Gran Canaria
|Лас-Пальмас
|0:5
|Атлетико
|Первый тайм: 0:3
Главные тренеры
|Солар Кике Сетьен
|Диего Симеоне
Голы
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Составы
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Статистика
|4
|Желтые карточки
|4
|0
|Красные карточки
|0
|15
|Удары (всего)
|8
|3
|Удары в створ
|7
|7
|Угловые
|1
|6
|Фолы
|13
|1
|Офсайды
|2
Судьи
|Главный судья
|Рикардо Де Бургос Бенгоэчеа (Испания)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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