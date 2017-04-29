«Бавария» в пятый раз подряд выиграла чемпионат Германии

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Мюнхенская команда за три тура до конца первенства набрала 73 очка, и её уже не опередит идущий следом в турнирной таблице «РБ Лейпциг» (63).

Голами в составе «Баварии» в матче с «Вольфсбургом» отметились Давид Алаба, Арьен Роббен, Томас Мюллер, Джошуа Киммих и Роберт Левандовски, который оформил дубль.

«Бавария» в пятый раз подряд и в рекордный 27-й раз в истории выиграла Бундеслигу (ближайший преследователь — «Нюрнберг» с 9 победами). Главный тренер мюнхенской команды Карло Анчелотти впервые в своей карьере стал чемпионом Германии.