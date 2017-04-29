«Бавария» в пятый раз подряд выиграла чемпионат Германии
«Бавария» после гостевой победы над «Вольфсбургом» (6:0) в матче 31-го тура чемпионата Германии досрочно оформила пятый подряд титул чемпиона страны.
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Мюнхенская команда за три тура до конца первенства набрала 73 очка, и её уже не опередит идущий следом в турнирной таблице «РБ Лейпциг» (63).
Голами в составе «Баварии» в матче с «Вольфсбургом» отметились Давид Алаба, Арьен Роббен, Томас Мюллер, Джошуа Киммих и Роберт Левандовски, который оформил дубль.
«Бавария» в пятый раз подряд и в рекордный 27-й раз в истории выиграла Бундеслигу (ближайший преследователь — «Нюрнберг» с 9 победами). Главный тренер мюнхенской команды Карло Анчелотти впервые в своей карьере стал чемпионом Германии.
|29.04.2017 19:30
|основной раунд: 31-й тур
|Volkswagen Arena
|Вольфсбург
|0:6
|Бавария
|Первый тайм: 0:3
Главные тренеры
|Андрис Йонкер
|Карло Анчелотти
Голы
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Составы
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Статистика
|2
|Желтые карточки
|0
|0
|Красные карточки
|0
|7
|Удары (всего)
|16
|3
|Удары в створ
|8
|4
|Угловые
|4
|11
|Фолы
|10
|4
|Офсайды
|5
Судьи
|Главный судья
|Феликс Цвайер (Германия)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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