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29 апреля 2017, 21:27 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

«Бавария» в пятый раз подряд выиграла чемпионат Германии

«Бавария» после гостевой победы над «Вольфсбургом» (6:0) в матче 31-го тура чемпионата Германии досрочно оформила пятый подряд титул чемпиона страны.

Бавария после гостевой победы над Вольфсбургом (6:0) в матче 31-го тура чемпионата Германии досрочно оформила пятый подряд титул чемпиона страны. Увеличить
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Мюнхенская команда за три тура до конца первенства набрала 73 очка, и её уже не опередит идущий следом в турнирной таблице «РБ Лейпциг» (63).

Голами в составе «Баварии» в матче с «Вольфсбургом» отметились Давид Алаба, Арьен Роббен, Томас Мюллер, Джошуа Киммих и Роберт Левандовски, который оформил дубль.

«Бавария» в пятый раз подряд и в рекордный 27-й раз в истории выиграла Бундеслигу (ближайший преследователь — «Нюрнберг» с 9 победами). Главный тренер мюнхенской команды Карло Анчелотти впервые в своей карьере стал чемпионом Германии.

29.04.2017 19:30 основной раунд: 31-й тур Volkswagen Arena
Вольфсбург 0:6 Бавария
Первый тайм: 0:3
Главные тренеры
Андрис Йонкер Карло Анчелотти
Голы
27 Давид Алаба 19′
9 Роберт Левандовски 36′
9 Роберт Левандовски 45′
10 Арьен Роббен 66′
25 Томас Мюллер 80′
32 Джошуа Киммих 85′
Составы
Кун Кастелс 28
Яннес Хорн 21
Робин Кнохе 31
Рихедли Базур 6
Янник Герхардт 13
19′ 78′ Луиз Густаву 22
Максимилиан Арнольд 27
Марио Гомес 33
67′ Рикардо Родригес 34
Пауль Зегуйн 30
79′ Даниэль Дидави 11
Поль-Жорж Нтеп Мадиба 9
46′ Якуб Блащиковски 14
Виейринья 8
26 Свен Ульрайх
8 Хави Мартинес
27 Давид Алаба
10 Арьен Роббен
25 Томас Мюллер
29 Кингсли Коман
32 Джошуа Киммих
9 Роберт Левандовски
5 Матс Хуммельс 68′
18 Хуан Бернат
21 Филипп Лам 71′
13 Рафинья
6 Тиагу Алькантара 75′
35 Ренату Санчеш
Статистика
2 Желтые карточки 0
0 Красные карточки 0
7 Удары (всего) 16
3 Удары в створ 8
4 Угловые 4
11 Фолы 10
4 Офсайды 5
Судьи
Главный судья Феликс Цвайер (Германия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
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Гол
Автогол
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