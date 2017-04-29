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29 апреля 2017, 20:25 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

«Монако» одержал волевую победу над «Тулузой» и на 3 очка оторвался от «ПСЖ»

«Монако» одержал победу над «Тулузой» в матче 35-го тура чемпионата Франции.

Монако одержал победу над Тулузой в матче 35-го тура чемпионата Франции. Увеличить
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Встреча прошла в Монако на стадионе «Луи II» и завершилась со счётом 3:1 в пользу хозяев.

На 46-й минуте Ола Тойвонен вывел гостей вперёд, однако уже через три минуты Камил Глик сравнял счёт, а затем Килиан Мбаппе и Тома Лемар обеспечили монегаскам победу.

«Монако», лидирующий в турнирной таблице Лиги 1, набрал 83 очка и оторвался на три балла от «ПСЖ» (80) за четыре матча до конца чемпионата. «Тулуза» (42) занимает 11-ю позицию.

29.04.2017 18:00 основной раунд: 35-й тур Stade Louis II
Монако 3:1 Тулуза
Первый тайм: 0:0
Главные тренеры
Леонарду Жардим Паскаль Дюпра
Голы
49′ Камиль Глик 25
64′ Кильян Мбаппе 29
75′ Тома Лемар 27
11 Ола Тойвонен 46′
Составы
Даниэль Субашич 1
Фабинью 2
Жемерсон 5
Камиль Глик 25
Набиль Дирар 7
Жоау Моутинью 8
Бернарду Силва 10
Радамель Фалькао 9
66′ 70′ Бенжамен Менди 23
Андреа Раджи 24
90′ Тома Лемар 27
Марко ди Оливейра Жорже 6
86′ Кильян Мбаппе 29
Валер Жермен 18
40 Альбан Лафон
15 Кельвен Аду
5 Исса Диоп
6 Кристофер Жюльен
29 Жак-Франсуа Мубандже
4 Тонго Амед Думбья 30′
10 Оскар Трехо 87′
39 Энди Делор
11 Ола Тойвонен 80′ 17′
12 Иссиага Силла
19 Сомалиа 71′ 35′
9 Мартин Брейтуэйт
21 Джимми Дурмаз 77′
8 Доди Лукебакио
Статистика
1 Желтые карточки 4
0 Красные карточки 0
27 Удары (всего) 7
11 Удары в створ 3
11 Угловые 2
8 Фолы 15
5 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Микаэль Лесаж (Франция)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
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