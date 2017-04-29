«Монако» одержал волевую победу над «Тулузой» и на 3 очка оторвался от «ПСЖ»

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Встреча прошла в Монако на стадионе «Луи II» и завершилась со счётом 3:1 в пользу хозяев.

На 46-й минуте Ола Тойвонен вывел гостей вперёд, однако уже через три минуты Камил Глик сравнял счёт, а затем Килиан Мбаппе и Тома Лемар обеспечили монегаскам победу.

«Монако», лидирующий в турнирной таблице Лиги 1, набрал 83 очка и оторвался на три балла от «ПСЖ» (80) за четыре матча до конца чемпионата. «Тулуза» (42) занимает 11-ю позицию.