«Монако» одержал волевую победу над «Тулузой» и на 3 очка оторвался от «ПСЖ»
«Монако» одержал победу над «Тулузой» в матче 35-го тура чемпионата Франции.
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Встреча прошла в Монако на стадионе «Луи II» и завершилась со счётом 3:1 в пользу хозяев.
На 46-й минуте Ола Тойвонен вывел гостей вперёд, однако уже через три минуты Камил Глик сравнял счёт, а затем Килиан Мбаппе и Тома Лемар обеспечили монегаскам победу.
«Монако», лидирующий в турнирной таблице Лиги 1, набрал 83 очка и оторвался на три балла от «ПСЖ» (80) за четыре матча до конца чемпионата. «Тулуза» (42) занимает 11-ю позицию.
Главные тренеры
|Леонарду Жардим
|Паскаль Дюпра
Голы
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Составы
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Статистика
|1
|Желтые карточки
|4
|0
|Красные карточки
|0
|27
|Удары (всего)
|7
|11
|Удары в створ
|3
|11
|Угловые
|2
|8
|Фолы
|15
|5
|Офсайды
|1
Судьи
|Главный судья
|Микаэль Лесаж (Франция)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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