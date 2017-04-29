Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-foreign/29597740/
29 апреля 2017, 20:22 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Мбаппе стал самым молодым игроком в XXI веке, забившим 15 голов в топ-5 лиге

Нападающий «Монако» Килиан Мбаппе забил гол «Тулузе» (3:1) в матче 35-го тура чемпионата Франции.

Нападающий Монако <span class=error>Килиан</span> <span class=error>Мбаппе</span> забил гол Тулузе (3:1) в матче 35-го тура чемпионата Франции. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Таким образом, талантливый француз стал самым молодым игроком в XXI веке, забившим 15 голов в одном из топ-5 чемпионатов Европы, информирует Gracenote Live. Мбаппе 18 лет и 130 дней, и он превзошёл достижение форварда «Манчестер Юнайтед» Уэйна Руни, который достиг отметки в 15 голов в чемпионате во времена «Эвертона», когда ему было 18 лет и 172 дня.

Монако
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Зарубежного футбола

Еще 7 новостей  Все новости
24 апреля

В. Березуцкий: шокирован не столько судейством, сколько комментариями Орлова

КДК может наказать «Урал» за три удаления в матче с «Зенитом»

История в фотографиях. Григорий Федотов