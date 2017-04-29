Мбаппе стал самым молодым игроком в XXI веке, забившим 15 голов в топ-5 лиге

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Таким образом, талантливый француз стал самым молодым игроком в XXI веке, забившим 15 голов в одном из топ-5 чемпионатов Европы, информирует Gracenote Live. Мбаппе 18 лет и 130 дней, и он превзошёл достижение форварда «Манчестер Юнайтед» Уэйна Руни, который достиг отметки в 15 голов в чемпионате во времена «Эвертона», когда ему было 18 лет и 172 дня.