Мбаппе стал самым молодым игроком в XXI веке, забившим 15 голов в топ-5 лиге
Нападающий «Монако» Килиан Мбаппе забил гол «Тулузе» (3:1) в матче 35-го тура чемпионата Франции.
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Таким образом, талантливый француз стал самым молодым игроком в XXI веке, забившим 15 голов в одном из топ-5 чемпионатов Европы, информирует Gracenote Live. Мбаппе 18 лет и 130 дней, и он превзошёл достижение форварда «Манчестер Юнайтед» Уэйна Руни, который достиг отметки в 15 голов в чемпионате во времена «Эвертона», когда ему было 18 лет и 172 дня.
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