Гол Варди принес «Лестеру» победу над «Вест Бромвичем»
Матч 35-го тура чемпионата Англии между «Вест Бромвичем» и «Лестером» завершился победой гостей. Итоговый счет матча — 1:0 в пользу «Лестера».
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Единственный мяч на 43-й минуте забил Джейми Варди. «Лестер» набрал 40 очков и вышел на 11-е место в чемпионате Англии. У «Вест Бромвича» 44 очка и восьмое место.
|29.04.2017 17:00
|основной раунд: 35-й тур
|The Hawthorns
|Вест Бромвич Альбион
|0:1
|Лестер
|Первый тайм: 0:1
Главные тренеры
|Тони Пулис
|Крейг Шекспир
Голы
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Составы
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Статистика
|2
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|16
|Удары (всего)
|6
|4
|Удары в створ
|1
|5
|Угловые
|6
|14
|Фолы
|9
|1
|Офсайды
|1
Судьи
|Главный судья
|Марк Клаттенбург (Англия)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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