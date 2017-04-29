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29 апреля 2017, 19:42 | Футбол: Зарубежный | Советский спорт

Гол Варди принес «Лестеру» победу над «Вест Бромвичем»

Матч 35-го тура чемпионата Англии между «Вест Бромвичем» и «Лестером» завершился победой гостей. Итоговый счет матча — 1:0 в пользу «Лестера».

Матч 35-го тура чемпионата Англии между <span class=error>Вест</span> Бромвичем и <span class=error>Лестером</span> завершился победой гостей. Итоговый счет матча — 1:0 в пользу <span class=error>Лестера</span>. Увеличить
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Единственный мяч на 43-й минуте забил Джейми Варди. «Лестер» набрал 40 очков и вышел на 11-е место в чемпионате Англии. У «Вест Бромвича» 44 очка и восьмое место.

29.04.2017 17:00 основной раунд: 35-й тур The Hawthorns
Вест Бромвич Альбион 0:1 Лестер
Первый тайм: 0:1
Главные тренеры
Тони Пулис Крейг Шекспир
Голы
9 Джейми Варди (С. Окадзаки) 43′
Составы
Бен Фостер 1
Джонатан Эванс 6
Гарет Маколи 23
Крейг Доусон 25
Джейк Ливермор 8
Крис Брант 11
Насер Шадли 22
Хосе Саломон Рондон 9
60′ Аллан Ньом 2
Джеймс Макклин 14
22′ 69′ Клаудио Якоб 5
Даррен Флетчер 24
66′ 79′ Джеймс Моррисон 7
Джонатан Леко 45
1 Каспер Шмайхель
6 Роберт Хут
17 Дэнни Симпсон
28 Кристиан Фукс
29 Йоан Беналуан 52′
4 Дэнни Дринкуотер 16′
11 Марк Олбрайтон
25 Уилфред Ндиди
9 Джейми Варди
26 Рияд Махрез 81′
10 Энди Кинг
20 Синдзи Окадзаки 67′
23 Леонардо Ульоа
Статистика
2 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
16 Удары (всего) 6
4 Удары в створ 1
5 Угловые 6
14 Фолы 9
1 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Марк Клаттенбург (Англия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
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