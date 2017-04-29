«Сандерленд» проиграл «Борнмуту» и вылетел из АПЛ
«Сандерленд» стал первой командой, вылетевшей из чемпионата Англии по итогам этого сезона.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
«Чёрные коты» в матче 35-го тура на своём поле уступили «Борнмуту» (0:1)
«Лестер Сити» одержал минимальную победу над «Вест Бромвич Альбион» (1:0). Победу «лисам» принёс гол нападающего Джейми Варди в конце первого тайма.
В других матчах тура «Саутгемптон» сыграл вничью с «Халл Сити» (0:0), а «Сток Сити» — с «Вест Хэм Юнайтед» (0:0).
|29.04.2017 17:00
|основной раунд: 35-й тур
|Stadium of Light
|Сандерленд
|0:1
|Борнмут
|Первый тайм: 0:0
Главные тренеры
|Дэвид Мойес
|Эдди Хоуи
Голы
|
|
Составы
|
|
Статистика
|3
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|17
|Удары (всего)
|15
|5
|Удары в створ
|7
|6
|Угловые
|5
|13
|Фолы
|9
|4
|Офсайды
|1
Судьи
|Главный судья
|Стюарт Аттуэлл (Англия)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter