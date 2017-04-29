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29 апреля 2017, 19:35 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

«Сандерленд» проиграл «Борнмуту» и вылетел из АПЛ

«Сандерленд» стал первой командой, вылетевшей из чемпионата Англии по итогам этого сезона.

Сандерленд стал первой командой вылетевшей из чемпионата Англии по итогам этого сезона. Увеличить
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«Чёрные коты» в матче 35-го тура на своём поле уступили «Борнмуту» (0:1) из-за гола Джошуа Кинга на 88-й минуте и потеряли шансы на выживание. «Сандерленду» (21 очко) осталось сыграть четыре матча, но команда отстаёт от спасительного 17-го места на 13 очков.

«Лестер Сити» одержал минимальную победу над «Вест Бромвич Альбион» (1:0). Победу «лисам» принёс гол нападающего Джейми Варди в конце первого тайма.

В других матчах тура «Саутгемптон» сыграл вничью с «Халл Сити» (0:0), а «Сток Сити» — с «Вест Хэм Юнайтед» (0:0).

29.04.2017 17:00 основной раунд: 35-й тур Stadium of Light
Сандерленд 0:1 Борнмут
Первый тайм: 0:0
Главные тренеры
Дэвид Мойес Эдди Хоуи
Голы
17 Джошуа Кинг (Р. Фрэйзер) 88′
Составы
Джордан Пикфорд 13
Джон О`Ши 16
Хавьер Манкильо 21
Дональд Лав 22
Ламин Коне 23
78′ Вахби Хазри 10
Дидье Ндонг 17
76′ Фабио Борини 9
Джермейн Дефо 18
Виктор Аничебе 28
46′ 55′ Стивен Пинар 20
Джордж Ханимэн 39
1 Артур Боруц
2 Саймон Фрэнсис
3 Стив Кук
11 Чарли Дэниэлс
15 Адам Смит
8 Гарри Артер 76′
18 Льюис Кук 33′
17 Джошуа Кинг
7 Марк Пью 82′
31 Лис Муссе
24 Райан Фрэйзер 90′
10 Макс Градель
9 Беник Афобе 57′
19 Джуниор Станислас
Статистика
3 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
17 Удары (всего) 15
5 Удары в створ 7
6 Угловые 5
13 Фолы 9
4 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Стюарт Аттуэлл (Англия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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