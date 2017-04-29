«Сандерленд» проиграл «Борнмуту» и вылетел из АПЛ

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«Чёрные коты» в матче 35-го тура на своём поле уступили «Борнмуту» (0:1) из-за гола Джошуа Кинга на 88-й минуте и потеряли шансы на выживание. «Сандерленду» (21 очко) осталось сыграть четыре матча, но команда отстаёт от спасительного 17-го места на 13 очков.

«Лестер Сити» одержал минимальную победу над «Вест Бромвич Альбион» (1:0). Победу «лисам» принёс гол нападающего Джейми Варди в конце первого тайма.

В других матчах тура «Саутгемптон» сыграл вничью с «Халл Сити» (0:0), а «Сток Сити» — с «Вест Хэм Юнайтед» (0:0).