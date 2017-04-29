«Реал» на последних минутах вырвал победу над «Валенсией» и стал лидером Примеры
В матче 35-го тура чемпионата Испании «Реал» принимал на своём поле «Валенсию».
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Встреча проходила на стадионе «Сантьяго Бернабеу» и завершилась победой хозяев со счётом 2:1.
В составе победителей забитые мячи на свой счёт записали Криштиану Роналду и Марсело, который забил победный гол уже на 86-й минуте матча. За «Валенсию» отличился Даниэль Парехо. На 57-й минуте матча Роналду не смог реализовать пенальти.
«Реал» набрал 81 очко и обошёл «Барселону» (78) в турнирной таблице чемпионата Испании. Теперь у мадридцев и каталонцев по 34 сыгранных матча. «Валенсия» (40) находится на 12-й строчке.
Главные тренеры
|Зинедин Зидан
|Сальвадор Гонсалес Марко
Голы
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Нереализованные пенальти
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Составы
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Статистика
|3
|Желтые карточки
|4
|0
|Красные карточки
|0
|20
|Удары (всего)
|9
|5
|Удары в створ
|2
|2
|Угловые
|3
|13
|Фолы
|10
|3
|Офсайды
|0
Судьи
|Главный судья
|Хесус Хиль Мансано (Испания)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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