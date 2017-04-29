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29 апреля 2017, 19:38 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

«Реал» на последних минутах вырвал победу над «Валенсией» и стал лидером Примеры

В матче 35-го тура чемпионата Испании «Реал» принимал на своём поле «Валенсию».

В матче 35-го тура чемпионата Испании Реал принимал на своём поле Валенсию. Увеличить
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Встреча проходила на стадионе «Сантьяго Бернабеу» и завершилась победой хозяев со счётом 2:1.

В составе победителей забитые мячи на свой счёт записали Криштиану Роналду и Марсело, который забил победный гол уже на 86-й минуте матча. За «Валенсию» отличился Даниэль Парехо. На 57-й минуте матча Роналду не смог реализовать пенальти.

«Реал» набрал 81 очко и обошёл «Барселону» (78) в турнирной таблице чемпионата Испании. Теперь у мадридцев и каталонцев по 34 сыгранных матча. «Валенсия» (40) находится на 12-й строчке.

29.04.2017 17:15 основной раунд: 35-й тур Santiago Bernabeu
Реал 2:1 Валенсия
Первый тайм: 1:0
Главные тренеры
Зинедин Зидан Сальвадор Гонсалес Марко
Голы
27′ Криштиану Роналду (Д. Карвахаль) 7
86′ Виейра да Силва Марселу (А. Мората) 12
10 Даниэль Парехо 82′
Нереализованные пенальти
57′ Криштиану Роналду 7
Составы
Кейлор Навас 1
Даниэль Карвахаль 2
Виейра да Силва Марселу 12
Серхио Рамос 4
Фернандес Иглесиас Начо 6
Тони Кроос 8
52′ Каземиру 14
Криштиану Роналду 7
82′ 90′ Лука Модрич 19
Лукас Васкес 17
72′ Карим Бензема 9
77′ Альваро Мората 21
66′ Хамес Родригес 10
Марко Асенсио 20
1 Диегу Алвес
21 Мартин Монтойя
5 Эльяким Мангала 64′
24 Эсекиэль Гарай 56′
22 Санти Мина
9 Мунир Эль-Хаддади
10 Даниэль Парехо 21′
28 Карлос Солер
26 Тони Лато 86′ 25′
14 Хосе Гайя
17 Нани 70′
19 Морено Родриго
15 Фабиан Орельяна 89′
11 Закария Баккали
Статистика
3 Желтые карточки 4
0 Красные карточки 0
20 Удары (всего) 9
5 Удары в створ 2
2 Угловые 3
13 Фолы 10
3 Офсайды 0
Судьи
Главный судья Хесус Хиль Мансано (Испания)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
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