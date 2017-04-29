«Реал» на последних минутах вырвал победу над «Валенсией» и стал лидером Примеры

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Встреча проходила на стадионе «Сантьяго Бернабеу» и завершилась победой хозяев со счётом 2:1.

В составе победителей забитые мячи на свой счёт записали Криштиану Роналду и Марсело, который забил победный гол уже на 86-й минуте матча. За «Валенсию» отличился Даниэль Парехо. На 57-й минуте матча Роналду не смог реализовать пенальти.

«Реал» набрал 81 очко и обошёл «Барселону» (78) в турнирной таблице чемпионата Испании. Теперь у мадридцев и каталонцев по 34 сыгранных матча. «Валенсия» (40) находится на 12-й строчке.