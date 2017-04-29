«Шахтер» остался последней командой без побед в КПЛ

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До девятого тура ни разу не выигрывали только «Атырау» и «Шахтер», находящиеся в подвале турнирной таблицы.

Сегодня, 29 апреля, «Атырау» в гостях обыграл «Тараз» (2:1), а «Шахтер» дома проиграл «Ордабасы» (1:2). Из-за этого карагандинцы опустились на последнее, 12-е, место в таблице, которое по итогам сезона отправляет в первую лигу.

Сейчас «Шахтер» — единственная команда в КПЛ-2017, не имеющая побед. Карагандинский клуб наряду с «Иртышом» никогда не вылетал из высшей лиги чемпионатов Казахстана.

Отметим, что единственной командой, у которой пока нет поражений в КПЛ, является «Кайрат». На счету алматинцев четыре победы и шесть ничьих в 10 матчах (игра 18-го тура была перенесена с июля на апрель).