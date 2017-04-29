«Боруссия» Д сыграла вничью с «Кёльном», «РБ Лейпциг» — с «Ингольштадтом»
Дортмундская «Боруссия» не смогла обыграть «Кёльн» в матче 31-го тура чемпионата Германии.
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Встреча прошла в Дортмунде на стадионе «Сигнал Идуна Парк» и завершилась со счётом 0:0.
«РБ Лейпциг» (63 очка), занимающий второе место в турнирной таблице чемпионата, сыграл вничью с «Ингольштадтом» (0:0). Благодаря этому результату лидер Бундеслиги «Бавария» (70 очков) в сегодняшнем матче с «Вольфсбургом» (начало — в 19:30 мск) получила шанс досрочно оформить пятое подряд чемпионство.
В других матчах тура «Вердер» обыграл «Герту» (2:0), мёнхенгладбахская «Боруссия» победила «Майнц» (2:1), а «Дармшмадт» разгромил «Фрайбург» (3:0).
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