Криштиану Роналду стал лучшим бомбардиром топ-6 европейских чемпионатов

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Для 32-летнего португальца он стал 367 в европейских чемпионатах: 3 — за «Спортинг» в Португалии, 84 — за «Манчестер Юнайтед», 280 — за «Реал» в Испании.

Как информирует Gracenote, Криштиану Роналду стал лучшим бомбардиром шести лучших европейских чемпионатов (Англия, Германия, Испания, Италия, Португалия, Франция), обойдя английского нападающего Джимми Гривза (с 1957 по 1971 год он 366 голов за «Челси», «Милан», «Тоттенхэм» и «Вест Хэм»).