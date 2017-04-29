Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-foreign/29596233/
29 апреля 2017, 17:09 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

«Гранада» проиграла «Реалу Сосьедад» и лишилась шансов остаться в Примере

В матче 35-го тура испанской Примеры «Реал Сосьедад» на своём поле со счётом 2:1 обыграл «Гранаду».

В матче 35-го тура испанской Примеры Реал Сосьедад на своём поле со счётом 2:1 обыграл Гранаду. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

На 45-й минуте Карлос Вела вывел хозяев поля вперёд, а на 65-й Адриан Рамос счёт сравнял. Победу «Реалу Сосьедад» принёс точный удар Хуанми на 84-й минуте.

«Гранада» лишилась шансов сохранить прописку в Примере и вслед за «Осасуной» покидает элитный дивизион.

В апреле «Гранаду» возглавил бывший футболист лондонского «Арсенала» Тони Адамс. Под его руководством команда проиграла в четырёх матчах кряду.

«Реал Сосьедад» благодаря победе обошёл «Атлетик» и поднялся на шестое место в таблице Примеры.

29.04.2017 14:00 основной раунд: 35-й тур Anoeta
Реал Сосьедад 2:1 Гранада
Первый тайм: 1:0
Главные тренеры
Эусебио Сакристан Тони Адамс
Голы
45′ Карлос Альберто Вела (М. Ойярсабаль) 11
84′ Хуан Мигель Хуанми (С. Каналес) 7
7 Адриан Рамос (Д. Фулькье) 65′
Составы
Херонимо Рульи 1
Мартинес Микель Гонсалес 3
Юри Берчиче 19
Хосеба Сальдуа 20
Рауль Навас 22
Асьер Андонехи Ильярраменди 4
Микель Ойярсабаль 18
Хуан Мигель Хуанми 7
59′ Эстебан Гранеро 8
Давид Сурутуса 17
70′ Аргарате Хаби Прието 10
Серхио Каналес 16
78′ Карлос Альберто Вела 11
Хон Баутиста 26
13 Гильермо Очоа
3 Гастон Сильва
22 Димитри Фулькье
25 Сверрир Ингасон
29 Мартин Хонгла 87′
5 Хенри Агбо Уче
18 Андреас Перейра
26 Викторьен Ангбан 42′
19 Исаак Куэнка
7 Адриан Рамос 68′
9 Эсекиэль Понсе 80′
34 Али Малле 64′
10 Жереми Бога
Статистика
0 Желтые карточки 3
0 Красные карточки 0
13 Удары (всего) 5
5 Удары в створ 3
7 Угловые 1
14 Фолы 16
5 Офсайды 3
Судьи
Главный судья Антонио Мигель Матеу Лаос (Испания)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
Гранада
Новости Матчи Состав Статистика
Реал Сосьедад
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Зарубежного футбола

Еще 7 новостей  Все новости
24 апреля

В. Березуцкий: шокирован не столько судейством, сколько комментариями Орлова

КДК может наказать «Урал» за три удаления в матче с «Зенитом»

История в фотографиях. Григорий Федотов