«Гранада» проиграла «Реалу Сосьедад» и лишилась шансов остаться в Примере
В матче 35-го тура испанской Примеры «Реал Сосьедад» на своём поле со счётом 2:1 обыграл «Гранаду».
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На 45-й минуте Карлос Вела вывел хозяев поля вперёд, а на 65-й Адриан Рамос счёт сравнял. Победу «Реалу Сосьедад» принёс точный удар Хуанми на 84-й минуте.
«Гранада» лишилась шансов сохранить прописку в Примере и вслед за «Осасуной» покидает элитный дивизион.
В апреле «Гранаду» возглавил бывший футболист лондонского «Арсенала» Тони Адамс. Под его руководством команда проиграла в четырёх матчах кряду.
«Реал Сосьедад» благодаря победе обошёл «Атлетик» и поднялся на шестое место в таблице Примеры.
|29.04.2017 14:00
|основной раунд: 35-й тур
|Anoeta
|Реал Сосьедад
|2:1
|Гранада
|Первый тайм: 1:0
Главные тренеры
|Эусебио Сакристан
|Тони Адамс
Голы
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Составы
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Статистика
|0
|Желтые карточки
|3
|0
|Красные карточки
|0
|13
|Удары (всего)
|5
|5
|Удары в створ
|3
|7
|Угловые
|1
|14
|Фолы
|16
|5
|Офсайды
|3
Судьи
|Главный судья
|Антонио Мигель Матеу Лаос (Испания)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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