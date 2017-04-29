«Гранада» проиграла «Реалу Сосьедад» и лишилась шансов остаться в Примере

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

На 45-й минуте Карлос Вела вывел хозяев поля вперёд, а на 65-й Адриан Рамос счёт сравнял. Победу «Реалу Сосьедад» принёс точный удар Хуанми на 84-й минуте.

«Гранада» лишилась шансов сохранить прописку в Примере и вслед за «Осасуной» покидает элитный дивизион.

В апреле «Гранаду» возглавил бывший футболист лондонского «Арсенала» Тони Адамс. Под его руководством команда проиграла в четырёх матчах кряду.

«Реал Сосьедад» благодаря победе обошёл «Атлетик» и поднялся на шестое место в таблице Примеры.